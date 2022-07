Ford Mustang: anche quella di Ken Block diventa un modellino!

L'azienda americana Team Associated ha creato il modellino in scala della Mustang del 1965 guidata da Ken Block: il kit completo con motore elettrico costa 585 Euro

Anche se ora il suo presente è legato ad Audi, la storia che l’ha reso celebre parlerà sempre la lingua della Casa dell’Ovale Blu: il legame tra Ken Block e il marchio Ford è certamente uno tra quelli di maggior successo nel mondo delle corse ed è per questo motivo che l’azienda specializzata Team Associated ha preso la decisione di ricreare in formato “modellino” una tra le vetture più iconiche portate in pista dal pilota americano.

Si tratta della mitica Ford Mustang “Hoonicorn” del 1965, realizzata su uno speciale telaio denominato Apex2 e provvista di diverse caratteristiche che la renderanno sicuramente unica nelle mani degli appassionati. Il modello messo in vendita, infatti, porta in dote una piattaforma con motore elettrico Reedy SC500X provvisto di tre differenziali e cambio anteriore, sostenuto a sua volta da un sistema di sospensioni con convergenza regolabile.

In questo formato la Mustang Hoonicorn di Ken Block è veramente una piccola opera d’arte, che per l’occasione è venduta in due kit a seconda delle preferenze dell’acquirente: quello “di base” ha un costo di 388 Euro e comprende solo la vettura, mentre quello più completo include il ricevitore RC e la radio e costa 585 Euro. Se si vuole pure la batteria e il caricabatterie, invece, bisognerà optare per il pacchetto full-optional, il cui costo sale fino a 677 Euro.