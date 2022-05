Shelby GT500-H by Hertz: la Ford Mustang da noleggio arriva a 912 cavalli

La società americana Hertz ha presentato un'esclusiva versione speciale della Mustang Shelby GT500, disponibile per il noleggio negli Stati Uniti in versione Coupé e Cabrio

Il vostro sogno è guidare una supercar da oltre 900 cavalli, anche se solamente per un giorno? Allora molto probabilmente l’americana Hertz potrebbe esaudirlo: grazie a una speciale collaborazione triennale con Shelby American, la famosa società di noleggio auto ha presentato negli scorsi giorni una versione inedita della Ford Mustang Shelby GT500, che vuole rendere omaggio al programma “Rent-a-Racer” che già permetteva di mettersi al volante per 24 ore (o per un fine settimana) di una bellissima GT350-H del 1966.

Stavolta, invece, la protagonista di questa partnership sarà la cosiddetta GT500-H, costruita in soli 25 esemplari ed equipaggiata con un potentissimo propulsore V8 sovralimentato da 5.2 Litri che è stato appositamente modificato per erogare la bellezza di 912 cavalli. Delle 25 unità che verranno messe a disposizione dei clienti americani, 19 avranno la carrozzeria Coupé colorata in Shadow Black con stripes dorate, mentre le restanti sei saranno decapottabili e renderanno omaggio ai 60 anni dalla fondazione di Shelby American con una livrea in Oxford White.

L’offerta di Hertz, tuttavia, non finisce qui: per coloro che non riusciranno ad accaparrarsi una GT500-H sarà sempre disponibile una flotta di GT-H in carrozzeria Fastback e Cabrio con motore V8 da 456 cavalli e colorazioni Rapid Red Metallic, Oxford White, Carbonized Grey e Shadow Black. La dotazione? Meno tecnica di quella delle GT500-H (comprendente i cerchi monodado in alluminio forgiato, gli pneumatici semi-slick, i vetri privacy e il cofano anteriore in fibra di carbonio) ma comunque comprendente il sistema di scarico high-performance by Borla, i cerchi in alluminio da 20” e diversi particolari in fibra di carbonio.

Le nuove Mustang Shelby GT500-H saranno disponibili presso i centri Hertz di Miami, Orlando, Fort Myers e Tampa Bay (Florida), Las Vegas (Nevada) e Phoenix (Arizona), mentre le GT-H potranno essere noleggiate ad Atlanta (Georgia), Dallas (Texas), Fort Lauderdale, Fort Myers, Tampa Bay, Miami e Orlando (Florida), Las Vegas (Nevada), Los Angeles, San Diego e San Francisco (California) e Phoenix (Arizona). I prezzi del leasing? Rispettivamente da 399 e 99 dollari a giornata.