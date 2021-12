Ford Mustang GT: la Gen3 debutterà in pista nel 2023

In occasione della Bathurst 1000 del 30 novembre - 5 dicembre, la Casa dell'Ovale Blu ha presentato l'ultima evoluzione da corsa della Mustang GT

Tra le vetture sportive più iconiche di sempre non può mancare sicuramente all’appello la mitica Ford Mustang: un’auto dall’ottimo successo commerciale (oggi disponibile, tra l’altro, anche in versione Mach-E) e che ha fatto la storia delle corse su pista, dove entro il 2023 debutterà il nuovo modello da competizione Mustang GT aderente alle specifiche “Gen3”.

Con l’ultimo aggiornamento disponibile del 5.4 Coyote V8 sotto il cofano, la nuova Mustang GT è stata presentata ufficialmente la scorsa settimana sul circuito australiano di Mount Panorama, che è stato la sede privilegiata dal 30 novembre al 5 dicembre della celebre gara di durata “Bathurst 1000”. Grazie ad alcuni giri di pista, la supercar americana ha mostrato il suo valore al grande pubblico, prima di tornare ai box in vista del suo esordio ufficiale nel primo appuntamento della stagione 2023 del Repco Supercars Championship.

“Non c’è dubbio: quando osservi la nuova Ford Mustang GT Gen3 vedi la reale essenza dei geni da corsa del nostro marchio – ha commentato Mark Rushbrook, Global Director di Ford Performance – Grazie alle nuove specifiche in arrivo, Ford sta dimostrando il suo continuo impegno in Australia: vogliamo rendere lo sport migliore, con auto più decisive in bagarre e corse più divertenti. La nostra sarà una vettura da corsa fantastica e il fatto che sia alimentata da un motore di serie è la ciliegina sulla torta: non potremmo essere più orgogliosi del lavoro svolto dal team Dick Johnson Racing“.