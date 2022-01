Rivoluzione a batterie: anche la Ford Mustang diventerà ibrida (e poi elettrica)!

La Mustang di nuova generazione arriverà nel 2024 e accoglierà sotto il suo cofano una powertrain ibrida con trazione integrale. La versione elettrica, invece, è prevista per il 2028

Anche i più determinati a conservare le loro tradizioni, alla fine, stanno “cedendo” alle richieste dell’automotive verso una progressiva elettrificazione del mondo a quattro ruote. Bisogna trovare un compromesso? Allora la prossima generazione di Ford Mustang (codice di progetto S650) sarà ibrida e a trazione integrale, prima della conversione definitiva alle powertrain elettriche prevista non prima del 2028.

L’indiscrezione, ovviamente non ancora confermata dalla Casa madre, arriva dal canale Youtube Autoline Network, secondo il quale la futura Mustang “restyling” sarà commercializzata solamente nel 2024 con una line-up in cui i tradizionali motori endotermici 2.3 EcoBoost e V8 sovralimentato 5.0 Litri saranno affiancati da una specifica versione ibrida. Di che tipo? Al momento non esistono conferme se sarà una mild-hybrid, Full hybrid o “alla spina”: l’unica certezza è che il propulsore a benzina posteriore sarà sostenuto da una seconda unità a batterie posizionata sull’asse anteriore.

La piattaforma della vettura, tuttavia, non sarà inedita ma sarà piuttosto un’evoluzione di quella attualmente disponibile sulla Mach 1, quindi focalizzata sulle prestazioni e sul massimo coinvolgimento del pilota durante la guida. Questo cambiamento, inoltre, porterà alla “rivoluzione” definitiva del 2028, quando la Mustang diventerà completamente elettrica affiancando la già presente Mach-E (disponibile anche in versione GT).