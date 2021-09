Ford Ranger: la quinta generazione sarà presentata per fine anno

La Casa dell'Ovale Blu ha pubblicato un primo video teaser del nuovo Ranger, che arriverà sul mercato nel 2022 con una versione inedita a tecnologia ibrida plug-in

Il Ford Ranger è uno di quei pick-up che rappresentano l’ossatura di un’azienda come quella americana con base in Michigan: la versione attuale, infatti, è anche la più venduta della sua categoria con quasi 43.000 esemplari immatricolati nel 2020 e presto sarà sostituita da una quinta generazione che si preannuncia davvero… speciale.

Basta gustarsi l’ultimo video teaser pubblicato dalla Casa dell’Ovale Blu, nel quale si può ammirare il nuovo Ranger in azione in alcuni test fuoristrada realizzati rispettivamente in Thailandia, in Australia e su una pista ghiacciata. Nell’intento di superare fango, neve e ostacoli, il pick-up a stelle e strisce mette in mostra delle caratteristiche in off-road superiori rispetto al passato, presentandosi al pubblico in una veste “più robusta e più connessa che mai, diventando il compagno ideale per il lavoro, la famiglia e il tempo libero“.

Un mezzo più versatile ma anche più tecnologico, questo è ciò che promette Ford per la nuova generazione del Ranger, che dovrebbe utilizzare come motorizzazioni i tradizionali EcoBoost da 2.3 Litri ed EcoBoost V6 per la versione “Raptor” (quella più grintosa e sportiva), l’EcoBlue a doppio turbo con alimentazione a gasolio e un’inedita powertrain a tecnologia ibrida plug-in da almeno 370 cavalli.

Purtroppo è ancora presto per confermare queste indiscrezioni, ma non preoccupatevi: la presentazione ufficiale del nuovo Ford Ranger è prevista per la fine dell’anno, con commercializzazione a partire dal 2022. Nel frattempo… date un’occhiata alle sue capacità in off-road guardando il videoclip qua sotto: buona visione!