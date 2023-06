Ford Ranger T1+ porterà il brand nella leggendaria Dakar dal prossimo anno

Ford debutterà ufficialmente nell'iconica Dakar a partire dal prossimo anno con il nuovo Ford Ranger T1+, nella categoria Rally Raid T1+. Sarà supportata dai suoi parner M-Sport e Neil Woolridge Motorsport.

Ford ha annunciato nelle scorse ore che è arrivato il momento di aggiungere l’iconico Rally Dakar al suo vasto curriculum di competizioni automobilistiche. Le versioni da corsa di Ranger e Ranger Raptor permetteranno a Ford Performance di espandersi nel panorama mondiale delle gare off-road con il debutto, a partire dal prossimo anno, anche nel famoso Rally Dakar.

Il primo passo dell’impegno pluriennale per la competizione sarà l’approccio “finish and learn”, cioè acquisire esperienza dal portare a termine una gara fino in fondo imparandone i segreti, in collaborazione con M-Sport e Neil Woolridge Motorsport per lo sviluppo dei veicoli, l’assistenza e la gestione degli eventi.

Il nuovo pick-up gareggerà nella categoria Rally Raid T1+

A guidare la carica al Rally Dakar 2024, che si svolgerà dal 5 al 19 gennaio in Arabia Saudita, sarà il nuovo Ford Ranger T1+, che gareggerà nella categoria Rally Raid T1+. Ford Performance, M-Sport e NWM hanno già portato a termine diverse fasi di sviluppo e stanno attualmente proseguendo nei test. Questo particolare pick-up viene fornito con un motore EcoBoost da 3.5 litri.

In aggiunta, l’Ovale Blu ed M-Sport stanno sviluppando un nuovo Ford Ranger Raptor per il Rally Dakar 2025. Si tratta della versione più performante del pick-up venduto in Europa, progettato e costruito seguendo i regolamenti della categoria T1+ della Dakar.