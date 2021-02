Ford S-Max e Galaxy Hybrid: ecco le multispazio ibride a 7 posti

Arrivano in Italia le versioni ibride delle celebri multispazio S-Max e Galaxy della Ford: i prezzi partono rispettivamente da 30.500 e 31.800 Euro (già "incentivati")

Il piano di ibridazione della gamma Ford sta procedendo a gonfie vele e dopo la Kuga e il furgone commerciale E-Transit ora arrivano in Italia anche le specifiche versioni “Full Hybrid” della S-Max e della Galaxy, già ordinabili a partire da questi giorni in tutti i concessionari della Casa dell’Ovale Blu. Le novità che portano in dote? Essenzialmente concentrate sotto il cofano, dove trova posto l’unità già vista proprio sulla Kuga ibrida con motore quattro cilindri 2.5 Litri a ciclo Atkinson affiancato da un piccolo propulsore a batteria da 1,1 kWh.

Basato su un cambio automatico a variazione continua e sulla trazione anteriore, questa powertrain è in grado di erogare una potenza di 190 cavalli e una coppia massima di 200 Nm, oltre che di garantire dei consumi particolarmente ridotti e, addirittura, del 10% migliori rispetto alle corrispondenti versioni con motore a gasolio 2.0 EcoBlue. Volete qualche dato? L’utilizzo del carburante nel ciclo WLTP si assesta rispettivamente sui 6,4 e sui 6,5 Litri / 100 km per la S-Max e per la Galaxy, mentre le emissioni di CO2 si fermano a 146 e a 148 g/km.

L’installazione dell’accumulatore, ovviamente, ha costretto gli ingegneri della Ford a utilizzare il fondo del pianale del bagagliaio, ma questo non ha impedito di mantenere inalterate le capacità di carico delle due vetture. In configurazione cinque posti sono entrambe in grado di raggiungere i 700 Litri di spazio, mentre utilizzando tutte e tre le file di sedili la S-Max arriva a 285 Litri, mentre la Galaxy a 300.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento di bordo, le nuove Ford S-Max e Galaxy Hybrid saranno disponibili rispettivamente in tre e due allestimenti (Titanium, ST-Line e Vignale – Titanium e V-Line), con una dotazione di serie condivisa che presenta i cerchi in lega da 17”, le luci diurne a LED, i fari automatici, i vetri posteriori oscurati e, tra gli ADAS, il riconoscimento della segnaletica stradale, il mantenimento della corsia, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il limitatore di velocità adattivo. I prezzi? La S-Max Hybrid parte a listino da 42.350 Euro, ridotti a 30.500 Euro sfruttando gli Ecoincentivi e la rottamazione, mentre la Galaxy Hybrid attacca a 44.150 Euro poi scontati a 31.800 Euro.