Furti di auto e moto in aumento in Italia: le regioni e i modelli più bersagliati

I furti di veicoli in Italia sono in costante crescita, con un aumento del 3% nel 2024 rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal dossier LoJack, che analizza un fenomeno ormai consolidato: i ladri puntano sui modelli più diffusi e facili da rivendere, mentre i veicoli rubati finiscono rapidamente nei mercati esteri, smontati o esportati in meno di 24 ore.

Furti in aumento: auto e veicoli commerciali nel mirino

Nel 2024, in Italia sono stati sottratti 136.000 veicoli, tornando ai livelli pre-pandemia. Un dato allarmante se si considera che oltre 75.000 mezzi non sono mai stati recuperati. I furti di veicoli commerciali sono quelli che hanno registrato il maggiore incremento, con un balzo del +112% rispetto al 2023.

Veicoli commerciali rubati: 948 episodi, di cui il 72% legati al marchio Iveco .

Auto rubate: +6% rispetto al 2023.

Moto rubate: numeri stabili, ma recuperi in calo.

I modelli più rubati: Fiat Panda e Honda SH in testa

I ladri continuano a puntare sui modelli più presenti sulle strade italiane, spesso facili da smontare e rivendere come pezzi di ricambio. Ecco le classifiche dei mezzi più bersagliati:

Auto più rubate nel 2024:

Fiat Panda – 13.311 furti Fiat 500 – 5.254 furti Lancia Ypsilon – 5.048 furti Fiat Punto – 4.295 furti Alfa Romeo Giulietta – 3.606 furti

Tra i SUV, i modelli più presi di mira sono:

Jeep Renegade – 2.192 furti

Fiat 500X – 2.168 furti

Jeep Compass – 748 furti

Peugeot 3008 – 737 furti

Moto più rubate nel 2024:

Honda SH – 8.050 furti, uno su quattro a livello nazionale

Piaggio Liberty – 2.757 furti

Aprilia Scarabeo – 1.913 furti

Kymco Agility – 1.729 furti

Yamaha TMax – 1.415 furti

Il TMax, in particolare, ha un tasso di recupero molto basso (32%), confermando il suo ruolo di veicolo preferito per la rivendita dei pezzi.

Le regioni più colpite: Campania e Lazio al top

Il dossier evidenzia come cinque regioni concentrino il 78% dei furti totali in Italia:

Campania – 31.428 furti Lazio – 24.153 furti Sicilia – 19.708 furti Puglia – 15.974 furti Lombardia – 12.983 furti

La Toscana, pur essendo meno colpita in termini assoluti, registra il maggiore incremento (+10%) rispetto al 2023, con 4.206 episodi. Anche l’Emilia-Romagna è in crescita, con 4.042 furti (+16%).

Il destino dei veicoli rubati: smontati o esportati

Il dossier LoJack sottolinea come i furti di veicoli non siano più colpi improvvisati, ma operazioni orchestrate da reti criminali ben organizzate, in grado di sfruttare tecnologie avanzate per bypassare i sistemi di sicurezza.

In 6 casi su 10, i veicoli rubati vengono smontati in meno di 24 ore e i pezzi di ricambio finiscono nei mercati dell’Est Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

Il restante 40% viene esportato interamente, spesso con documenti falsi o targhe clonate. In particolare, i SUV di fascia alta e le moto sportive sono i più richiesti all’estero.

Soluzioni per contrastare il fenomeno

LoJack suggerisce alcune soluzioni per limitare il rischio di furto e aumentare le probabilità di recupero del veicolo: