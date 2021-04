Hyundai Kona 2021: arriva il mild-hybrid benzina e diesel da 23.350 Euro

Oltre alla versione Full Electric, la nuova Hyundai Kona arriva nei concessionari anche nell'inedita variante con tecnologia mild-hybrid a 48V, disponibile in tre specifici allestimenti a listino

Per il 2021 il marchio coreano Hyundai ha raddoppiato l’offerta della sua Kona, completamente rivista sia sotto il punto di vista estetico che a livello di dotazione di bordo: al fianco della Electric, infatti, trova posto anche la versione “tradizionale”, oggetto di una gamma motori particolarmente ampia che vede oggi il debutto dei benzina e diesel a tecnologia mild-hybrid a 48V.

Rispetto alla prima generazione, la nuova Hyundai Kona 2021 è subito riconoscibile per un look del tutto nuovo, meno massiccio e muscoloso ma più filante e delicato: il frontale, per esempio, è stato completamente rinnovato e ora mette in mostra una griglia più larga sormontata da gruppi ottici a LED più affusolati e sportivi, mentre il posteriore è caratterizzato da un imponente paraurti in alluminio sopra al quale si trovano divisi sul portellone rispettivamente i fari degli stop (nella parte superiore) e gli indicatori di direzione assieme al led della retromarcia (nella parte inferiore).

Passando nell’abitacolo, le novità si concentrano in un design moderno e al passo con i tempi, dove ogni strumento è sempre a portata di mano: al centro della plancia spicca il sistema infotainment con schermo touchscreen da 8 pollici (a richiesta da 10,25”) e compatibilità wireless alle tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, al fianco del digital cockpit da 10,25” dove vengono proiettate tutte le informazioni utili per il pilota.

Non manca, ovviamente, il completissimo pacchetto Hyundai SmartSense con gli ultimi aggiornamenti in fatto di ADAS di Livello 2, anche se il piatto forte per quest’anno si concentra prevalentemente su ciò che è offerto sotto il cofano. Oltre alle alternative endotermiche e a tecnologia Full-Hybrid, oggi entrano a listino quelle mild-hybrid a 48V in abbinamento rispettivamente al benzina T-GDi Smartstream 1.0 Litri da 120 cavalli e al diesel 1.6 Litri CRDi da 136 cavalli. Entrambi arrivano di serie con il cambio manuale intelligente iMT a sei rapporti e con la trazione anteriore, con l’unica differenza che l’unità a gasolio può essere allestita a richiesta anche con l’automatico a doppia frizione a sette rapporti e con la trazione integrale.

La batteria utilizzata dalla tecnologia mild-hybrid è da 0,44 kWh e assicura un surplus di potenza pari a poco più di 16 cavalli, garantendo allo stesso tempo un deciso abbassamento dei consumi in ordine di marcia. La scheda tecnica della Kona 2021, infatti, parla di una media compresa tra 5,4 e 6,1 Litri ogni 100 km e di emissioni di CO2 tra 124 e 139 g/km per quanto riguarda l’alternativa a benzina, mentre la diesel si assesta rispettivamente tra 4,7 e 5,2 L/100 km e tra 124 e 136 g/km di anidride carbonica.

Per quanto riguarda i prezzi al pubblico, la nuova Hyundai Kona 2021 in versione mild-hybrid parte da 23.350 Euro nel caso del benzina allestito con l’equipaggiamento di base XTech, per arrivare a quota 31.600 Euro se si passa al più potente diesel 1.6 Litri nell’allestimento più sportivo NLine. Per tutti i dettagli vi rimandiamo allo schemino qua sotto:

HYUNDAI KONA 2021

Benzina 1.0 Litri mild-hybrid 48V

Allestimento XTech – 23.350 Euro

Allestimento XLine – 25.050 Euro

Allestimento NLine – 26.250 Euro

Diesel 1.6 Litri mild-hybrid 48V

Allestimento XTech – 25.150 Euro

Allestimento XLine – 26.850 Euro

Allestimento NLine – 28.050 Euro

Diesel 1.6 Litri mild-hybrid 48V (cambio automatico)

Allestimento XLine – 28.700 Euro

Allestimento NLine – 29.900 Euro

Diesel 1.6 Litri mild-hybrid 48V (cambio automatico e trazione integrale)