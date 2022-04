Hyundai Electric Driving Experience è l'iniziativa che consente di effettuare un long test drive gratuito a bordo della nuova Kona Electric, il SUV a zero emissioni con un'autonomia fino a 484 km

Dopo il successo della prima edizione, che si è tenuta nel 2021, torna la Hyundai Kona protagonista della seconda edizione di Electric Driving Experience, il programma ideato da Hyundai Italia per avvicinare i clienti italiani alla mobilità elettrica, che quest’anno si collega anche all’imminente ripartenza degli Ecobonus statali per supportare l’acquisto di veicoli a emissioni ridotte.

Hyundai Electric Driving Experience: di cosa si tratta

Hyundai Electric Driving Experience è l’iniziativa che consente di effettuare un long test drive gratuito a bordo della nuova Kona Electric, il SUV a zero emissioni più venduto di Hyundai, che vanta un’autonomia fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 660 km nel ciclo urbano, oltre a più avanzati sistemi di assistenza alla guida e tanta connettività. Per aderire al programma, in vigore fino al 30 giugno, è possibile prenotarsi attraverso gli showroom Hyundai oppure sul sito nella sezione dedicata, scegliendo fino a 2 giorni di test drive e il concessionario di riferimento.

Tutte le vetture saranno inoltre fornite di cavo per la ricarica e Card Charge MyHyundai, il più esteso network di ricarica in Europa che consente di ricaricare comodamente alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate. L’iniziativa si posiziona all’interno del percorso di Hyundai verso il raggiungimento della piena neutralità carbonica entro il 2045.

Nuova Hyundai Kona Electric: le caratteristiche

Nuova Hyundai Kona Electric si caratterizza per uno stile elegante e raffinato e un look atletico ed essenziale. Il design è caratterizzato da forme fluide e aerodinamiche e da linee scolpite che fluiscono armoniosamente nel trattamento cromatico della carrozzeria dei passaruota e nei cerchi aerodinamici da 17″ dal design esclusivo. L’accattivante griglia chiusa, che offre un’aerodinamica ottimale, fluisce nei caratteristici fari a LED e luci diurne nette che si estendono con eleganza sul lato. Il paraurti posteriore presenta dettagli a linee orizzontali per aggiungere valore al look della vettura, mentre i fari a LED posteriori allungati richiamano l’aspetto del frontale.

Internamente, Kona offre il massimo confort e tanta tecnologia. È dotata infatti di un cluster digitale da 10.25″ affiancato al display centrale da 10.25″ compreso di navigatore (AVN), che rende facile e accessibile la connettività, integrando funzionalità multimediali, tra cui Bluelink, Hyundai LIVE Services, Apple CarPlay e Android auto, disponibile anche in modalità wireless.

Nuova Kona Electric offre due diversi powertrain elettrici a zero emissioni, che garantiscono prestazioni performanti. La versione long-range con batteria da 64 kWh è dotata di un motore elettrico da 204 CV di potenza massima, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi; la versione standard ha una batteria da 39,2 kWh e un motore da 136 CV, garantendo uno 0-100 km/h in 9,9 secondi. Entrambe le versioni sprigionano 395 Nm di coppia immediata, rendendo KONA Electric divertente da guidare grazie ad una piena potenza che garantisce un’accelerazione sportiva.

Con la versione con batteria da 64 kWh si possono percorrere, con una sola ricarica, fino a 484 chilometri nel ciclo combinato WLTP (e oltre 660 km nel ciclo urbano), mentre il modello da 39,2 kWh arriva fino a 305 chilometri (WLTP) con un’efficienza record di 14,3 kWh/100 km. Ricaricare la batteria agli ioni polimeri di litio dal 10% all’80% richiede solo 47 minuti, utilizzando un caricatore rapido (DC) da 100 kW. Kona Electric può essere dotata di un caricatore di bordo trifase da 10,5 kW, che consente tempi di ricarica notevolmente più brevi utilizzando colonnine di ricarica AC trifase o wall-box compatibili.