Jeep Renegade 2023: disponibile il nuovo allestimento speciale Upland

La Jeep Renegade Upland 2023 include una dotazione di serie ancora più completa, con il ritorno dello sgargiante colore Solar Yellow

L’allestimento Upland per la Jeep Renegade 2023 si aggiorna: la versione speciale 2023 del SUV americano segna il ritorno della vivace colorazione Solar Yellow, parte di un pacchetto molto completo sotto il punto di vista della dotazione di serie (ereditata dall’allestimento Latitude) che prevede, tra le altre cose, oltre 70 sistemi di aiuto alla guida autonoma di Livello 2 tra i quali l’avviso di collisione frontale, il monitoraggio degli angoli ciechi e il mantenimento attivo della corsia.

Esteticamente la nuova Jeep Renegade Upland 2023 si distingue per sei colorazioni di carrozzeria (Alpine White, Black, Colorado Red, Slate Blue, Sting Grey e il già citato Solar Yellow) e alcuni particolari di prestigio come la fascia nera sul cofano anteriore, fasce di protezione dedicate all’off-road sia all’anteriore che al posteriore, i gruppi ottici a LED automatici, i cerchi d 17” su pneumatici all-terrain e badge rifiniti in Gloss Black. Nell’abitacolo, invece, spiccano i rivestimenti in tessuto nero con rivestimenti in bronzo, l’infotainment UConnect 4 su display da 8,4”, il digital cockpit e l’illuminazione ambientale multicolore.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Jeep Renegade Upland 2023 è disponibile con motore 1.3 Litri quattro cilindri turbo con cambio automatico a nove rapporti con sistemi Active Drive (per la trazione integrale sempre connessa) e Selec-Terrain, che rende disponibile quattro modalità di guida a seconda delle esigenze. Rispetto all’allestimento Latitude, questa versione è proposta a un sovrapprezzo di circa 550 Euro.