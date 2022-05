La mobilità elettrica a supporto del Roland Garros è firmata Renault

Con una flotta di cento Megane E-Tech Electric, il più famoso torneo di tennis al mondo cambia partner ufficiale e passa da Peugeot a Renault

L’edizione 2022 del Roland Garros, celebre torneo internazionale di tennis che quest’anno si svolgerà dal 16 maggio al 5 giugno, non avrà più lo storico supporto (durato 37 anni) della Peugeot: il Grande Slam di Parigi, infatti, ha deciso di cambiare “partner” e cedere alla proposta della Renault, che sarà quindi il fornitore delle soluzioni di mobilità elettrica a sostegno di tutti gli addetti ai lavori dell’evento per i prossimi cinque anni.

Dopo il sostegno alla Federazione Francese di Rugby, ora Renault guarda con interesse al tennis mondiale per promuovere i suoi due più importanti pilastri strategici: la mobilità sostenibile in chiave elettrica e la responsabilità sociale di voler promuovere in Francia questo sport alle future generazioni di bambini e adolescenti. Nel primo caso la Casa della Losanga si impegnerà a fornire una flotta di 100 Megane E-Tech Electric per tutti gli spostamenti, un modello che abbiamo avuto modo di provare su strada e che potete apprezzare leggendo il nostro test drive a questo indirizzo.

Nel secondo caso, invece, Renault ha deciso di lanciare contestualmente il progetto “Give Me 5”, con il quale intende appunto favorire la diffusione del tennis nelle città francesi riqualificando i campi da gioco (ed aprendone anche due di nuovi) nelle periferie con l’aiuto di diversi artisti locali. I finanziamenti per questo scopo arriveranno dalla sfida “Let Challenge”, secondo la quale Renault donerà una somma di denaro per quest’iniziativa sociale ogni qualvolta la palla da tennis colpirà il nastro della rete prima di cadere nel campo del giocatore avversario.

Ma non è tutto! Al Roland Garros il marchio francese permetterà a diversi bambini di vivere un’esperienza esclusiva di questo torneo e metterà a disposizione ben tre attività dedicate alla mobilità, che ora andremo a elencare: