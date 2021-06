Lamborghini Huracán: il mondo delle corse accoglie la nuova Super Trofeo EVO2

La Casa del Toro ha presentato la nuova supercar che correrà nei Campionati monomarca del 2022: i clienti con la versione precedente potranno aggiornarla con un kit dedicato

L’innovazione è alla base di qualsiasi successo… e questo Lamborghini lo sa bene: sconfitte le recenti speculazioni di vendita a un nuovo gruppo svizzero, la Casa del Toro ha deciso di dare una rinfrescata al proprio prodotto di punta destinato alle competizioni, quella Huracán Super Trofeo che, per il 2022, sarà protagonista nelle tre serie continentali del Campionato Lamborghini con una nuova versione.

Ribattezzata EVO2, la nuova “Lambo” da corsa sarà anche la base di partenza per tutte le supersportive bolognesi del futuro in fatto di design ed estetica, con un anteriore decisamente riprogettato e ora caratterizzato da inediti gruppi ottici Full LED a disegno esagonale, oltre che da uno splitter a forma di “omega” che racchiude al suo interno diverse appendici aerodinamiche in maniera molto simile a quanto proposto sulla Huracán STO. Tutte nuove anche le prese d’aria laterali “air curtain” aderenti alle fiancate, che massimizzano l’efficienza dei flussi e la stabilità della vettura insieme alla grande ala posteriore e all’imponente diffusore in fibra di carbonio.

Sotto il profilo estetico, inoltre, il retrotreno ora accoglie dei gruppi ottici dalla forma squadrata con tecnologia a LED in onore della mitica Countach, mentre a livello meccanico la nuova Huracán Super Trofeo EVO2 si distingue dalla versione precedente per un sistema frenante con dischi anteriori da 390mm e pinze maggiorate più efficienti anche in caso di staccate violente. Il motore? Lamborghini ha confermato il celebre V10 5.2 Litri da 620 cavalli a trazione posteriore, ottimamente gestita dal cambio sequenziale a sei rapporti X-Trac.

“A sette anni dalla presentazione della prima Huracan Super Trofeo a Pebble Beach, oggi Squadra Corse apre un nuovo capitolo della sua storia – ha commentato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Lamborghini – La Huracan è una delle bestseller nella storia del marchio e il Super Trofeo ha contribuito ad incrementarne il successo, diventando il miglior banco di prova per testare le nuove soluzioni tecniche e aerodinamiche pensate per le vetture GT e stradali“.

Queste, invece, le parole di Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport Division: “La nuova Huracán Super Trofeo EVO2 è destinata ai giovani talenti dell’automobilismo e a Gentlemen Drivers che vogliono partecipare nei nostri Campionati. L’abbiamo progettata per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, prestando attenzione ai costi di gestione e unendo l’aggressività tipica di questo modello da corsa con i classici stilemi del nostro DNA – grazie a cui porremo la base al design della futura gamma stradale“. Il prezzo di questa splendida supersportiva (ovviamente omologata esclusivamente per l’utilizzo in circuito)? 250mila Euro tasse escluse, al quale presto si affiancherà un kit dedicato a tutti i clienti in possesso della precedente Huracán Super Trofeo con cui sarà possibile aggiornare il modello all’ultimo step evolutivo.