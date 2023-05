Zyrus LP1200 Strada: ecco l’hypercar da 1200 CV su base Lamborghini Huracan

Zyrus LP1200 Strada è il nome dell'ultimo progetto di tuning realizzato da Zyrus Engineering prendendo come base di partenza la Lamborghini Huracan. Vanta un V10 biturbo in grado di sprigionare fino a 1217 CV di potenza.

Zyrus Engineering ha tolto i veli al suo ultimo progetto: la Zyrus LP1200 Strada. La vettura prende come base di partenza la già performante Lamborghini Huracan, per poi trasformarla attraverso una serie di importanti aggiornamenti che la elevano a nuovi livelli di performance.

In primis troviamo un motore V10 biturbo da 5.2 litri anziché aspirato e un impianto di scarico realizzato in Inconel. Queste modifiche, apparentemente semplici, portano la Huracan in un nuovo segmento: con la modalità di guida Corsa si raggiungono i 1217 CV, in quella Strada si arriva a 700 CV mentre nella modalità Sport si toccano i 900 CV. Malgrado questi numeri, Zyrus Engineering assicura che la LP1200 Strada può essere guidata tranquillamente su strada.

Sono stati aggiornati oltre 600 componenti

L’azienda norvegese ha sostituito oltre 600 componenti e montato numerosi pannelli in fibra di carbonio con un duplice obiettivo: alleggerire il veicolo e incrementare l’efficienza aerodinamica. E il risultato è nulla meno che straordinario.

La nuova Zyrus LP1200 Strada vanta sospensioni costituite da molle Ohlins TTX con quattro diverse modalità mentre l’impianto frenante è stato potenziato con quattro dischi in carboceramica. A completare il tutto, troviamo dei cerchi in lega da 19” all’anteriore e da 20” al posteriore, abbinati a pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R.

A bordo c’è anche il sistema di telemetria Smart Dash

L’abitacolo della Lamborghini Huracan modificata è rimasto fedele al modello originale, con alcuni aggiustamenti mirati. I sedili avvolgenti in pelle ora presentano la scritta “Strada” mentre un roll-bar e il sistema di telemetria Smart Dash sono stati aggiunti per un’esperienza di guida ottimale.

Quest’ultimo, registrando sul iCloud tutti i dati di una sessione in pista, offre un controllo senza precedenti. Inoltre, tre videocamere HD consentono di registrare ogni singolo istante delle proprie sessioni di guida.

L’acquisto dell’hypercar permetterà di entrare a far parte di un club esclusivo. Questo perché la Zyrus LP1200 Strada sarà disponibile all’acquisto in soli nove esemplari al prezzo di 875.000 euro ciascuno. Inclusi nel prezzo la Lamborghini Huracan di partenza, 3 anni di garanzia e un track day.