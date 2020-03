Lancia Delta S4 Corse: in vendita il telaio 208 da Girardo & Co

Una delle mitiche Lancia Delta del Gruppo B, la S4 Corse con livrea Martini Racing, è ora in vendita presso lo showroom di Girardo & Co

Chi non vorrebbe una mitica Lancia Delta del Gruppo B da competizione nel proprio garage! Un sogno per molti appassionati difficile da realizzare, ma che oggi potrebbe trasformarsi in realtà. Una tra le più famose vetture del mondo Rally, la S4 Corse con livrea Martini Racing, è attualmente in vendita presso il noto showroom Girardo & Co: si tratta del telaio numero 208, utilizzato appositamente per alcuni test dell’epoca con i piloti Markku Alen e Miki Biasion.

Un’auto da corsa poi entrata a far parte del Jolly Team di Dario Cerrato, con il quale ha partecipato al Campionato del Mondo di Rally mettendo in bacheca 5 vittorie e 15 podi tra le stagioni 1985 e 1986. Siamo di fronte ad uno dei primi modelli Lancia dotato di trazione integrale, che ha poi dato vita ad altri mostri sacri della Casa italiana come la leggendaria HF Integrale.

Insomma, una vettura davvero prestigiosa! Il prezzo? Per il momento non ci è dato sapere la quotazione di questa bellezza, dal momento che Girardo & Co ha deciso di prendere in considerazione offerte solamente su richiesta. Se, nel frattempo, volete farci un pensierino, ecco il link all’annuncio.