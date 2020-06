Lancia Stratos by Manifattura Automobili Torino: il mito torna in serie limitata

Si basa sul telaio della Ferrari F430 e conterà su motore 4.3 Litri V8 da 540 cavalli: ecco la reinterpretazione in chiave moderna della mitica Lancia Stratos degli anni '70!

Chi è appassionato di rally la ricorda come una vettura leggendaria, quasi senza pari: stiamo parlando della Lancia Stratos, introdotta negli anni ’70 da Marcello Gandini per Bertone ed equipaggiata con il motore V6 della Ferrari Dino, che gli permise di conquistare il Campionato del Mondo di Rally per ben tre volte tra il 1974 e il 1976. Un palmares davvero invidiabile per una vettura che oggi è praticamente un pezzo da collezione molto, molto costoso.

Per mettersi alla guida di questa bellezza, fortunatamente, esiste un’alternativa: basterà rivolgersi alla MAT, acronimo di Manifattura Automobili Torino, un’azienda che si occuperà di produrre un’ultima reinterpretazione della Stratos in chiave moderna e… in serie limitata. Il progetto di riportare in vita la mitica Lancia, tuttavia, non è nuovo: un primo prototipo di questo modello ha debuttato già nel 2010 per mano della società tedesca New Stratos GbR, che ha poi ha ceduto i diritti alla MAT per continuare quello che presto diventerà la Lancia Stratos dell’21esimo secolo.

Questa vettura, come anticipato, sarà prodotta in 25 esemplari e avrà il telaio della Ferrari F430: per realizzare ogni singolo modello della New Stratos, quindi, i progettisti della MAT dovranno stravolgere da cima a fondo una delle più iconiche Rosse di Maranello, modificandola pesantemente per ottenere la scocca della leggendaria auto da rally degli anni ’70. Il motore prescelto sarà un 4.3 Litri V8 da 540 cavalli di potenza e 519 Nm di coppia massima, che le permetterà uno scatto sullo 0-100 in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 273 km/h.

La previsione è quella di vedere la New Stratos nella sua versione finale al prossimo Salon Privé Concours d’Elégance di Woodstock, nel Regno Unito, programmato dal 23 al 26 settembre 2020. Per quanto riguarda le consegne, invece, non sappiamo ancora nulla, mentre possiamo anticiparvi il prezzo: ben al di sopra dei 500mila Euro!