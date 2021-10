Lexus pubblicizza i supereroi Marvel con dieci personalizzazioni “Eternals”

Per promuovere l'uscita nei cinema del prossimo film Marvel "Eternals", la Casa giapponese ha presentato dieci personalizzazioni inedite per alcuni dei suoi modelli più famosi

Il prossimo 3 novembre in tutti i cinema italiani uscirà l’ultima pellicola sviluppata da Marvel Studios: protagonisti saranno i supereroi chiamati “Eternals“, che dovranno proteggere la Terra dalle loro controparti malvagie chiamate “Deviants”. Come partner di questo film troverà posto il marchio Lexus, che per l’occasione ha deciso di sviluppare dieci personalizzazioni inedite per alcuni dei suoi modelli di auto più famosi (RC F, NX, GX e LX su tutti), ognuna corrispondente a uno dei personaggi che vedremo sul grande schermo.

Ogni vettura, nello specifico, si ispira alle armature, all’iconografia e al superpotere di ciascun eroe del film Marvel e presenta un’aerografia esclusiva assieme a una luce di color oro che fuoriesce dalla griglia anteriore e dal sottoscocca, che le conferisce un tocco ulteriore di misticità davvero suggestivo. Queste auto speciali, tuttavia, non compariranno nella pellicola, ma verranno utilizzate piuttosto durante la première di presentazione di “Eternals” assieme ad altri eventi stampa.

I dieci modelli Lexus, contrapposti al supereroe rappresentato e all’attore (tra parentesi) che lo impersona, sono i seguenti: il SUV GX sarà la vettura di Ajak (Salma Hayek) e di Druig (Barry Keoghan), mentre la LX rappresenterà Gilgamesh (Don Lee) e Phastos (Brian Tyree Henry). La sportiva RC F sarà interpretata da Makkari (Lauren Ridloff) e da Sersi (Gemma Chan), mentre la LS da Ikaris (Richard Madden). Rimangono la IS di Kingo (Kumail Nanjiani), la NX di Sprite (Lia McHugh) e la LC 500 di Thena, interpretata da Angelina Jolie.

“Dopo aver raccontato con successo una storia in co-branding sul film originale Black Panther, siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Lexus – ha commentato Mindy Hamilton, Global Partnership Marketing dei Marvel Studios – Questi veicoli ispirati agli Eternals dimostrano che l’emozionante narrazione collaborativa può estendersi anche oltre i media tradizionali“.