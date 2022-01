M-Sport: svelta la livrea della Ford Puma Hybrid Rally1 2022

Il team M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 sarà impegnato al Rally di Monte Carlo, in programma dal 20 al 23 gennaio con i piloti Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith e Sebastien Loeb

Nelle scorse ore, M-Sport ha presentato la nuova livrea e i piloti della Ford Puma Hybrid Rally1 che prenderanno il via al WRC elettrificato di Monte Carlo. Il team si presenterà al via della competizione con una line-up di tutto rispetto: Craig Breen, Adrien Fourmaux, Gus Greensmith, ma soprattutto la leggenda del rally Sebastien Loeb.

M-Sport sogna a Montecarlo con la Ford Puma Hybrid Rally1

M-Sport Ford World Rally Team ha svelato ai fan la livrea da competizione che aiuterà la nuova M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 a “elettrificare” il 2022 FIA World Rally Championship. La M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 fa il suo debutto nelle corse al Rally di Monte Carlo, in programma dal 20 al 23 gennaio con Tre auto che saranno guidate per tutta la stagione WRC 2022 dai piloti Craig Breen, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith. Inoltre, il nove volte campione del mondo FIA, Sebastien Loeb, si unirà all’M-Sport Ford World Rally Team per competere al Rally di Monte Carlo di quest’anno, un evento che ha già vinto in passato ben sette volte. “Uno degli aspetti più affascinanti del WRC nel corso degli anni è stato il chiaro legame tra le auto da rally ad altissime prestazioni e le loro equivalenti da strada. Ecco perché è così importante che questa nuova era del WRC rifletta il passaggio del nostro settore all’elettrificazione. In Ford, siamo totalmente impegnati in un futuro elettrificato e utilizare M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 nelle condizioni più difficili, ci aiuterà a sviluppare propulsori elettrificati ancora più emozionanti per i nostri clienti“, ha detto ha detto Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance.

“È stato un periodo molto impegnativo quello che ci ha coinvolto nella preparazione delle auto e della squadra per il Rally di Monte Carlo e per l’apertura del Campionato del Mondo di Rally, ma siamo consapevoli che ne sarà valsa sicuramente la pena – ha dichiarato Richard Millener, Principal del team M-Sport – Con l’aiuto e il sostegno dei colleghi Ford in tutto il mondo abbiamo prodotto un’auto fantastica con un potenziale enorme e non vediamo l’ora di mostrarla. Un grande ringraziamento a tutti coloro che sono stati coinvolti per arrivare a questo punto e per averci aiutato a rispettare scadenze così strette. Ci sentiamo molto orgogliosi di rappresentare Ford sulla scena mondiale nel nostro venticinquesimo anno di collaborazione“.

La stagione WRC 2022 segna il venticinquesimo anniversario di una partnership di grande successo tra Ford e M-Sport che negli anni ha prodotto la vittoria in sette campionati e più di 1.500 tappe. Alimentata utilizzando principi simili alla vettura stradale Puma EcoBoost Hybrid su cui si basa, la M-Sport Puma Hybrid Rally1 è la prima auto da competizione elettrificata di Ford. Sotto il cofano lavora un motore ibrido di nuova generazione che cattura l’energia durante la frenata e la corsa e la immagazzina in una batteria da 3,9 kWh che integra le prestazioni del motore EcoBoost da 1,6 litri turbo a benzina. La potenza complessiva della power unit è di oltre 500 CV. Il pacco batterie può essere ricaricato utilizzando una fonte di energia esterna nei punti di servizio dedicati situati tra le tappe con una ricarica che richiede circa 25 minuti.