Ford Puma ST Gold Edition: caratteristiche e prestazioni

Dopo dieci giorni di votazioni sulle piattaforme social Ford ha concretizzato la versione speciale della Puma ST: si chiama Gold Edition e arriverà sul mercato entro la fine dell'anno

Una delle imprese più sensazionali lanciate dalla Casa dell’Ovale Blu è finalmente giunta al termine: all’inizio di giugno il marchio Ford aveva dato vita a una serie di sondaggi sulle sue piattaforme social per far decidere ai propri appassionati come avrebbe dovuto essere la prossima versione speciale della Puma ST, crossover sportivo equipaggiato con un tre cilindri 1.5 EcoBoost da 200 cavalli e 320 Nm di coppia massima.

Un veicolo già di per sè esclusivo, che tramite le scelte del pubblico di Twitter e Instagram ha portato a quella che è stata denominata “Gold Edition“: durante i dieci giorni di sondaggi gli utenti del web hanno potuto dare la loro preferenza su alcune delle caratteristiche distintive di questa speciale vettura, tra le quali ora spiccano all’esterno la carrozzeria di colore nero con strisce grigie e dorate, i cerchi in lega in tinta bronzea e le pinze freno rosse. L’abitacolo, invece, è ora impreziosito da cuciture d’oro per la plancia, i pannelli delle portiere, i sedili sportivi e le cinture di sicurezza.

Anche il nome è stato scelto dal pubblico: sul totale di 275mila voti alla fine ha prevalso con il 59% quello vincente di “Gold Edition“, mentre il restante 41% aveva optato per il meno accattivante “24K Edition”. Questo esperimento si è concentrato solo sulla personalizzazione estetica della Puma ST, dal momento che sotto il cofano è stato mantenuto lo stesso 1.5 EcoBoost da 200 CV e 320 Nm di coppia massima della versione “tradizionale”, capace di raggiungere i 220 km/h di velocità massima e di fermare il cronometro dello 0-100 in soli 6,7 secondi.

“Il numero di voti espressi testimonia quanto siano entusiasti i nostri clienti, che hanno un gusto eccellente. Con questa edizione speciale i nostri fan hanno configurato un prodotto davvero desiderabile“, queste le parole di Amko Leenarts, Design Director di Ford Europe a proposito di un modello che dovrebbe debuttare sul mercato entro la fine di quest’anno. Il prezzo? Non ancora specificato, ma sicuramente superiore a quello della Puma ST attualmente a listino.