Ford Puma: la nuova versione top di gamma è la Vivid Ruby Edition

Nuova colorazione a doppio tono per gli esterni e una dotazione di serie ancora più completa: ecco tutti i dettagli sulla Puma Hybrid Vivid Ruby Edition

Per il 2023 il listino della Ford Puma si aggiorna con un nuovo allestimento top di gamma: il suo nome è “Vivid Ruby Edition” e propone alcune caratteristiche specifiche che la rendono ancora più elegante esteticamente e completa dal punto di vista della dotazione di bordo, nella quale sono compresi (di serie) il Digital Cockpit da 12,3”, lo schermo da 8” per l’infotainment, il volante riscaldato, il sistema audio premium Bang & Olufsen e il portellone posteriore ad apertura elettrica.

A livello di estetica, invece, la nuova Ford Puma Vivid Ruby Edition si distingue per la caratteristica colorazione bi-tono della carrozzeria, evoluzione della precedente Hot Magenta e in grado di cangiare significativamente la propria tonalità a seconda se è illuminata o meno da una fonte luminosa esterna. Completano il pacchetto i dettagli neri a contrasto su diversi elementi specifici (come la griglia all’anteriore), i cerchi in lega da 18”, il tettuccio bianco (opzionale) e i rivestimenti dei sedili in Partial Premium Sensico con cuciture bianche. Le motorizzazioni? Rigorosamente 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 o 155 cavalli in abbinamento al cambio manuale a sei marce oppure all’automatico DCT a sette rapporti.