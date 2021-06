Ford Puma ST: la Special Edition la potete progettare voi!

Grazie ad alcuni sondaggi pubblicati sulle sue piattaforme social, la Casa dell'Ovale Blu permetterà al proprio pubblico di contribuire alla progettazione di una versione speciale del crossover Puma ST

E con questa siamo a tre! Dopo la Fordzilla P1 e il Maggiolino proveniente dal videogioco GT Sport, stavolta la palla è tornata nelle mani della Casa dell’Ovale Blu che in questi giorni ha lanciato l’iniziativa di dare direttamente la parola ai suoi appassionati al fine di creare una versione speciale della bellissima Puma ST.

Siccome la sfida con l’automobilina RC sul circuito di Brands Hatch non era bastata, il marchio Ford ora chiede a voi lettori di dare un contributo nel definire quali saranno le caratteristiche di questa “Special Edition“. Per farlo sarà sufficiente collegarvi agli account social della Casa americana, principalmente Facebook, Twitter e Instagram, e rispondere ai sondaggi quotidiani tramite i quali verranno scelte le “feature” (nonchè il nome) della nuova creazione firmata Ford Performance.

Tra gli elementi che verranno presi in considerazione ci saranno il colore della carrozzeria e delle pinze dei freni, i dettagli delle cinture di sicurezza e la presenza o meno di un badge dedicato che permetterà a questa Puma ST “Special Edition” di distinguersi da tutte le altre prodotte nello stabilimento di Craiova, in Romania. Questa iniziativa durerà fino al 10 giugno, mentre il risultato finale sarà svelato il successivo 18 giugno: il modello in questione, che sarà in serie limitata, sarà invece commercializzato entro la fine dell’anno.

“Sappiamo che i nostri appassionati di Ford Performance vogliono che i loro veicoli siano belli e divertenti da guidare e non c’è modo migliore per scoprire ciò che i nostri clienti Performance amano di più che metterli al posto di guida e lasciare che prendano decisioni chiave sull’aspetto della nuova edizione speciale di Puma ST – ha commentato Amko Leenarts, Design Director Ford of Europe – Questa opportunità è ciò che si intende per Human Centered Design e non vediamo l’ora di scoprire come sarà la versione finale. Sarà una grande emozione vederla realmente su strada“.