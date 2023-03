Ford Puma ST Powershift disponibile con il nuovo 1.0 Ecoboost da 170 CV

La gamma della Ford Puma si amplia con la versione ST Powershift, equipaggiata con il nuovo motore 1.0 Ecoboost da 170 cavalli

Al fianco della versione con motore 1.5 turbo benzina a tre cilindri da 200 cavalli che ben conosciamo, da oggi la gamma della Ford Puma ST si amplia con un nuovo propulsore che, per l’occasione, ha dato vita alla versione speciale denominata “Powershift“. Cosa la rende speciale? Il fatto che sotto il cofano è stato installato un’unità propulsiva 1.0 Ecoboost a tecnologia mild-hybrid da 170 CV, la quale diventa l’alternativa entry-level per chi vuole mettersi in garage la declinazione più sportiva del crossover prodotto dal marchio americano.

Entrando nei dettagli, l’1.0 Ecoboost da 170 CV e 248 Nm di coppia della Ford Puma ST Powershift è abbinato a un cambio a doppia frizione a sette marce con paddle al volante rivisto nella logica di funzionamento, in modo da garantire cambiate più precise e veloci che aiutano a fermare il cronometro nello 0-100 sui 7,4 secondi e il livello dei consumi sui 6,3 L/100 km e 144 g/km di Co2 prodotta. Per quanto riguarda la dotazione, questa versione ha ereditato dalla Puma ST da 200 CV l’assetto sportivo con ammortizzatori specifici, il servosterzo, il sistema torque vectoring e l’impianto frenante con dischi anteriori da 325 mm e cerchi da 19” Magnetite. Ciò che cambia, eventualmente, è il colore della carrozzeria in Azura Blue: nelle prossime settimane conosceremo disponibilità e prezzi al pubblico.