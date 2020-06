Maserati Ghibli Hybrid: il 15 luglio la presentazione ufficiale

Finalmente c'è una data per l'unveiling della nuova Maserati Ghibli ibrida: i veli saranno tolti il 15 luglio tramite una presentazione stampa effettuata online

Nonostante i ritardi dovuti all’emergenza Coronavirus, il programma di elettrificazione ideato da Maserati sta procedendo regolarmente sulla propria strada, con una prima tappa da individuare nel prossimo 15 luglio. In quell’occasione, infatti, la Casa del Tridente toglierà i veli alla nuova Ghibli Hybrid, visibile oggi attraverso un video teaser davvero breve che lascia spazio a tanta immaginazione.

Secondo le ultime voci di corridoio, la prossima Maserati Ghibli ibrida potrebbe abbandonare l’attuale frazionamento V6 del suo motore endotermico, puntando invece le proprie energie verso un turbo benzina a quattro cilindri da 2.0 Litri e 330 cavalli abbinato a un sistema Mild Hybrid da 48V. Ovviamente queste sono solo speculazioni, per cui dovremo attendere fino al 15 luglio per scoprire la verità. In ogni caso, la nuova Ghibli sarà il primo passo di Maserati verso una completa elettrificazione della propria gamma, di cui farà eccezione la potentissima MC20 che verrà svelata, però, solamente in autunno.