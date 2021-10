Maserati Ghibli e Levante F Tributo omaggiano Fangio

Per onorare al meglio il Campione del Mondo di F1 del 1957, la Casa del Tridente ha creato per il Nord America due serie speciali della Ghibli e della Levante

Il marchio Maserati ha sempre avuto a cuore il mondo delle corse: dopo i primi esordi nella Targa Florio il primo grande successo è quello del 1957, quando il mitico Juan Manuel Fangio conquistò il suo ultimo Titolo Mondiale di Formula 1 al volante della 250F. Per la Casa del Tridente il pilota argentino è stato quindi fondamentale per arrivare sul tetto del mondo del motorsport ed è per questo motivo che oggi sono state preparate in suo onore due serie speciali per la sportiva Ghibli e per il SUV Levante.

Al loro nome aggiungono la sigla “F Tributo Special Edition” e si distinguono innanzitutto per le tinte esclusive delle loro carrozzerie: da una parte la Rosso Tributo, che riprende quella storica utilizzata da Maserati nel mondo delle competizioni, dall’altra la Azzurro Tributo, che invece si rifà ai colori della città di Modena dove è presente la sede della factory emiliana.

Oltre a ciò le Ghibli e Levante F Tributo si caratterizzano anche per diversi dettagli colorati di giallo che toccano le pinze dei freni e le rifiniture dei cerchi, rispettivamente da 21” Titano e sempre da 21” ma nella versione Anteo nero lucido. Altre particolarità sono i badge specifici presenti sui parafanghi e sul montante posteriore, così come l’abitacolo in pelle nera Pienofiore con cuciture rosse o gialle.

Uno sguardo ai prezzi? Disponibili solamente sul mercato nord-americano (USA e Canada), la Maserati Ghibli F Tributo avrà un listino in partenza da 101.390 dollari (poco più di 87.000 Euro), mentre la Levante nella stessa edizione speciale attaccherà da 106.590 Euro (circa 92.000 Euro).