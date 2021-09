Maserati Grecale: il nuovo SUV del Tridente sarà presentato il 16 novembre

L'unveiling ufficiale della Maserati Grecale è stato programmato per il prossimo 16 novembre a Milano: avrà motorizzazioni endotermiche e anche ibride

La presentazione dell’attesissima Maserati Grecale ha finalmente una data: il nuovo SUV del Tridente sarà svelato in diretta mondiale il prossimo 16 novembre a Milano, quando andrà ad affiancare in gamma sia la supersportiva MC20 che i “grandi classici” che rispondono ai nomi di Ghibli, Levante e Quattroporte. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa con un post sui canali social del marchio modenese, rappresentato da un breve video teaser che raffigurare un’esplosione di colori vista come “la potenza di una nuova brezza“.

La Grecale, infatti, sarà un “vento che trasformerà ogni giorno in qualcosa di straordinario“: la tradizione di chiamare le proprie auto con i nomi dei venti più famosi è molto antica in casa Maserati ed è cominciata nel 1963 con la Mistral, per poi proseguire con Ghibli, Bora, Merak, Khamsin e, in tempi più recenti, con la Levante. Ora è il turno della Grecale, che si baserà sulla piattaforma Giorgio – condivisa con l’Alfa Romeo Stelvio – e proporrà motorizzazioni sia endotermiche (come quella V6 biturbo per la versione sportiva Trofeo) che ibride, tra le quali il quattro cilindri 2.0 Litri mild-hybrid già visto su alcuni modelli precedenti. La variante elettrica? Arriverà solo in un secondo tempo…