Mazda CX-30 2022: il SUV giapponese aggiorna l’infotainment e la gamma colori

Il Model Year 2022 della CX-30 migliora la connessione tra la vettura e l'app MyMazda per le funzionalità da remoto e introduce l'allestimento speciale Homura

Dopo il corposo aggiornamento delle motorizzazioni avvenuto all’inizio dell’anno (e che abbiamo ovviamente provato per voi nel nostro test su strada), la Mazda CX-30 sale un ulteriore gradino e per il 2022 ottiene alcuni affinamenti importanti che rendono non solo più efficiente il suo infotainment, ma anche più gradevole il suo impatto estetico grazie a nuovi colori per la carrozzeria e all’allestimento speciale Homura, caratterizzato da un look più sportivo, giovanile e accattivante.

Andiamo con ordine e diamo un’occhiata a cosa cambia alla tecnologia di bordo: il MY2022 della CX-30 migliora la connessione tra la vettura e la rinnovata app MyMazda, installabile sul proprio smartphone in modo da gestire più facilmente alcune funzionalità da remoto come l’apertura/chiusura delle portiere o il tracciamento della posizione del veicolo. Si potrà inoltre avere informazioni dettagliate sul livello dei liquidi e sulla pressione degli pneumatici, nonchè inviare direttamente al navigatore l’itinerario prescelto ed effettuare la chiamata di emergenza (eCall) in caso di problemi o inconvenienti.

Per quanto riguarda l’estetica, invece, la Mazda CX-30 2022 accoglie in gamma la nuova tinta Platinum Quartz per la carrozzeria e l’allestimento speciale “Homura”, ora disponibile per tutte le versioni. Quest’ultimo rende il look della vettura più sportivo grazie alle finiture in nero lucido per la calandra anteriore, per le calotte degli specchietti retrovisori e per i cerchi in lega da 18”, che si aggiungono ai rivestimenti in nero degli interni con cuciture rosse a contrasto e al portellone posteriore controllato elettricamente.

Nessuna novità per le motorizzazioni, che attaccano il listino da 25.700 Euro con la versione di base in allestimento Evolve equipaggiata con l’e-Skyactiv-G 2.0 Litri da 122 cavalli fino alla top di gamma da 37.500 Euro CX-30 Exclusive a trazione integrale con motore e-Skyactiv-X da 186 CV. L’equipaggiamento Homura, invece, viene proposto da 27.450 Euro fino a 30.650 Euro con i medesimi propulsori, in arrivo nei primi mesi del 2022.