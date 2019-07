Mazda CX-30: motori, allestimenti e prezzi

La nuova Mazda CX-30 è equipaggiata con tre motorizzazioni già conformi alla normativa EURO 6D e quattro allestimenti. I prezzi vanno dai i 24.750 euro della versione Evolve ai 30.050 euro dell'Exclusive

Mazda Motor Italia ha perso le prevendite della nuova Mazda CX-30, presentata al Salone di Ginevra e reduce dell’anteprima italiana al Salone dell’Auto Parco Valentino a Torino. Posizionata tra il city crossover CX-3 e il SUV CX-5, con i suoi 4.395 mm di lunghezza, 1.795 mm di larghezza e un bagagliaio di ben 430 litri, la nuova Mazda CX-30 si propone in un segmento di mercato nuovo per Mazda: i crossover compatti. La Nuova Mazda CX-30 è dotata della nuova tecnologia Skyactiv-Vehicle Architecture che, insieme ai più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, garantisce quello che in Mazda viene definito Jinba Ittai, la perfetta armonia tra uomo e macchina, in estrema sintesi, il vero piacere di guida.

Mazda CX-30: a ciascuno il suo motore

La nuova Mazda CX-30 è equipaggiata con tre motorizzazioni già conformi alla normativa EURO 6D, obbligatoria a partire da gennaio 2021: 2.0 benzina SKYACTIV-X MAZDA M HYBRID da 180 CV, 2.0 benzina SKYACTIV-G MAZDA M HYBRID da 122 CV e 1.8 diesel SKYACTIV-D da 116 CV. La motorizzazione benzina più potente, 2.0 da 180 CV, è dotata di una tecnologia unica al mondo, ovvero la rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition) di Mazda, che la rende la prima unità a benzina prodotta in serie al mondo a combinare il funzionamento di un motore a benzina con l’accensione a compressione di un diesel, ottenendo risultati straordinari in termini di efficienza nei consumi e prestazioni.

Mazda CX-30 Skyactiv-X 180 CV eroga una coppia di 224 Nm a 3000 giri, richiedendo solo 4,6 litri di benzina per percorrere in media 100 km ed emettendo appena 105 g/km di CO2 (dati tecnici finali in attesa di omologazione), valori che troviamo attualmente solo sulle più piccole auto da città di segmento B. Allo stesso tempo, i 180 CV garantiscono performance ai vertici della categoria, come l’accelerazione 0-100 km/h in soli 8,5 secondi. La seconda unità a benzina disponibile è dotata del motore 2.0 benzina Skyactiv-G da 122 CV; questo si caratterizza per la presenza del sistema di disattivazione dei cilindri che aumenta ulteriormente l’efficienza del propulsore. In questo modo, la Mazda CX-30 2.0L benzina Skyactiv-G Mazda M Hybrid da 122 CV consuma solo 5.1l/100 km nel ciclo combinato con un livello bassissimo di emissioni pari a 116 g/km di CO2.

Entrambe le unità benzina Skyactiv-X e Skyactiv-G sono inoltre dotate di tecnologia Mazda M Hybrid, il sistema mild hybrid con batteria agli ioni di litio da 24V che garantisce elevate prestazioni migliorando il piacere di guida ai bassi regimi. Grazie a Mazda M Hybrid, la CX-30 sia con Skyactiv-X che con Skyactiv-G è omologata come veicolo ibrido, ottenendo così tutti i vantaggi previsti per tale tipologia di auto, quali ad esempio l’esenzione del pagamento del bollo auto, il parcheggio gratuito, o l’accesso nelle aree ZTL in base a quanto previsto dalle singole amministrazioni. Infine, è disponibile anche il propulsore diesel Skyactiv-D 1.8L da 116 CV che, grazie all’utilizzo di iniettori piezoelettrici ad alta pressione, a una turbina a geometria variabile e ad un rapporto di compressione di 14,8:1, consuma in media solo 4.4 l/100 Km di gasolio con un valore di emissioni di 116 g/km, pur non necessitando di alcun sistema di riduzione degli ossidi di azoto allo scarico (SCR).

Mazda CX-30: poker di allestimenti

Nuova Mazda CX-30 è disponibile in quattro allestimenti, tutti caratterizzati dalla presenza di serie dei più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activsense tra cui la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni e dei cicli, il sistema di mantenimento della carreggiata, i fari anteriori full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo con frenata automatica in uscita dal parcheggio, il riconoscimento della stanchezza del guidatore e, unico del segmento, l’head-up display, che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida, comprensivo anche del sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Di serie anche il Cruise Control Adattivo che, non solo mantiene automaticamente la distanza dall’auto che precede, ma offre anche la possibilità al guidatore di impostare automaticamente la velocità di crociera in base ai limiti di velocità presenti sul tragitto (Intelligent Speed Assist).

L’allestimento Evolve si caratterizza per i cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico bi-zona, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema di infotainment di nuova generazione con display a colori da 8,8” completo di HMI Commander, integrazione per Apple Carplay e Android Auto, navigatore e impianto audio Mazda Harmonic Acoustics con 8 altoparlanti. Di serie anche il rinnovato sistema di controllo dinamico dell’auto G-Vectoring Plus che agisce sullo sterzo, sulla coppia del motore e sui freni per ottimizzare la dinamica del veicolo e la sicurezza in ogni condizione di guida.

La più ricca versione Executive aggiunge i cerchi in lega da 18”, i fari anteriori a matrice di LED con 20 blocchi indipendenti, i vetri posteriori scuri, i sensori di parcheggio anche anteriori, la Smart Key e il portellone ad apertura elettrica. La successiva versione Exceed comprende i sistemi di assistenza alla guida i-Activsense e si arricchisce, quindi, del nuovo sistema di monitoraggio del guidatore, dotato di telecamera e LED a infrarossi per controllare costantemente le espressioni del viso del guidatore e avvisarlo in caso di stanchezza, dell’avviso di pericolo anteriore in uscita dagli incroci, della frenata automatica anche posteriore e della funzione Traffic Jam (Cruise & Traffic System) per il Cruise Control Adattivo. La versione Exclusive rappresenta il top di gamma della CX-30. In aggiunta a quanto previsto di serie dalla versione Exceed, comprende i rivestimenti in pelle nera, il sedile di guida regolabile elettricamente e dotato di memoria, e l’esclusivo impianto audio Bose da 12 altoparlanti e amplificatore digitale. Solo per le versioni con motore Skyactiv-X, le versioni Exclusive avranno di serie anche il tetto in cristallo apribile elettricamente, i cerchi in lega da 18” con inedita colorazione Bright Silver e, a richiesta senza sovrapprezzo, i rivestimenti interni in pelle bianca in alternativa a quelli neri.

Mazda CX-30: quando e come averla

La prevendita della nuova Mazda CX-30 è già aperta (i prezzi vanno dai 24.750 euro della 2.0 benzina SKYACTIV-X MAZDA M HYBRID da 180 CV ai 30.050 Euro della 2.0 SKYACTIV-G MAZDA M HYBRID 122 CV EXCLUSIVE 6MT) e tutti i clienti che acquisteranno la vettura entro il 30 settembre 2019 riceveranno in omaggio l’esclusivo Celebration Pack, che offre una gamma di servizi del valore di oltre 2.000 Euro contenente tra cui il programma di servizi integrati Mazda Best5, che estende la copertura dai guasti imprevisti della vettura fino a 5 anni e 200.000 km; il pacchetto di manutenzione ServicePlus Essence che include i primi 5 tagliandi di manutenzione programmata.