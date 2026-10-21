Volkswagen ID. Tiguan 2026: motorizzazioni, autonomia, interni e prezzi del SUV elettrico

Volkswagen ID. Tiguan amplia la gamma di SUV elettrici del costruttore tedesco, raccogliendo l’eredità di ID.4 e ID.5 e affiancando la versione con motorizzazioni benzina, diesel e ibride. Il nuovo modello, già ordinabile in Italia, arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del 2027.

Basato sulla piattaforma MEB+, il SUV teutonico introduce un design completamente rivisto, nuovi interni e una gamma di motorizzazioni elettriche con potenze comprese tra 190 e 299 CV. Disponibile con trazione posteriore o integrale 4MOTION, offre un’autonomia fino a 605 km nel ciclo WLTP e batterie da 58 o 77 kWh.

Volkswagen ID. Tiguan 2026: design esterno e dimensioni

Il design di Volkswagen ID. Tiguan segue il nuovo linguaggio stilistico Pure Positive, con linee più squadrate rispetto a quelle di ID.4 e ID.5. Il frontale presenta una fascia orizzontale che integra i gruppi ottici a LED, una firma luminosa a tutta larghezza e, a seconda dell’allestimento, il logo Volkswagen illuminato. Il paraurti è caratterizzato da superfici prevalentemente chiuse, una soluzione che contribuisce a migliorare il coefficiente aerodinamico Cx, passato da 0,27 a 0,26.

Lateralmente spiccano la linea di cintura orizzontale, i passaruota pronunciati e il ritorno delle maniglie tradizionali. I cerchi hanno dimensioni comprese tra 19 e 21 pollici, mentre nella parte posteriore trova posto una fascia luminosa a LED che collega i gruppi ottici. L’allestimento Style prevede inoltre fari IQ.Light Matrix LED e gruppi ottici posteriori con effetto tridimensionale.

Per quanto riguarda le dimensioni, il SUV elettrico misura 4.618 mm in lunghezza, 1.855 mm in larghezza e 1.619 mm in altezza, con un passo di 2.771 mm. Le proporzioni della carrozzeria e l’architettura elettrica permettono di ricavare un abitacolo progettato per ospitare cinque persone.

Volkswagen ID. Tiguan 2026: interni, tecnologia e capacità di carico

L’abitacolo introduce una plancia completamente ridisegnata, caratterizzata da tre schermi: il Digital Cockpit da 10 pollici, il display centrale dell’infotainment da 15 pollici e, come optional, uno schermo da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore. Quest’ultimo permette di accedere a contenuti multimediali e altre funzioni senza distrarre il conducente, grazie a un sistema che ne limita la visibilità dal posto di guida.

Una delle principali novità riguarda il ritorno dei comandi fisici per alcune funzioni, tra cui la regolazione del climatizzatore, il volume dell’impianto audio e i controlli sul volante multifunzione. La console centrale ospita inoltre due basi di ricarica wireless Qi2 per smartphone e diversi vani portaoggetti.

Tra le funzionalità disponibili figura la modalità Retro, che riproduce nel quadro strumenti la grafica della Golf IV, mentre lo schermo dell’infotainment può essere personalizzato con interfacce ispirate a sei modelli storici del marchio tedesco. In base alla configurazione, sono disponibili anche sedili anteriori con regolazione elettrica, ventilazione e massaggio, un impianto audio Harman Kardon da 480 watt e il tetto panoramico.

Sul fronte della capacità di carico, il bagagliaio offre 534 litri, che possono raggiungere 1.577 litri caricando fino al tetto. A questi si aggiunge un vano anteriore, denominato frunk, da 32 litri, utilizzabile anche per riporre i cavi di ricarica.

Volkswagen ID. Tiguan 2026: motori elettrici, autonomia e ricarica

La gamma si basa sulla piattaforma MEB+ e comprende tre configurazioni di motorizzazione, con trazione posteriore o integrale 4MOTION. La versione d’ingresso utilizza un motore elettrico da 190 CV (140 kW) abbinato a una batteria da 58 kWh netti. Le varianti con accumulatore da 77 kWh netti sono invece disponibili con 286 CV (210 kW) e trazione posteriore oppure con 299 CV (220 kW) e trazione integrale.

Le prestazioni variano in base alla versione. La configurazione da 190 CV accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. Per quella da 286 CV sono dichiarati 6,6 secondi, mentre la variante 4MOTION da 299 CV impiega 6,3 secondi. Entrambe raggiungono una velocità massima di 180 km/h.

L’autonomia massima dichiarata arriva a 605 km nel ciclo WLTP, con la batteria da 77 kWh. Per quanto riguarda la ricarica, la potenza massima in corrente continua è di 105 kW per l’accumulatore da 58 kWh e di 165 kW per quello da 77 kWh. In condizioni ottimali, il passaggio dal 10 all’80% richiede rispettivamente circa 26 e 29 minuti. In corrente alternata, tutte le versioni supportano una potenza fino a 11 kW.

Il SUV dispone inoltre di una capacità di traino fino a 2.000 kg nelle configurazioni con batteria da 77 kWh, mentre la versione da 58 kWh può trainare fino a 1.800 kg.

Volkswagen ID. Tiguan 2026: sistemi di assistenza alla guida

Tra le tecnologie introdotte dal nuovo modello figura il sistema One-Pedal Driving, che permette di gestire gran parte delle fasi di accelerazione e decelerazione attraverso il solo pedale dell’acceleratore, fino all’arresto del veicolo.

È disponibile inoltre il Connected Travel Assist, che integra diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il cambio di corsia assistito in autostrada e il riconoscimento dei semafori, con arresto automatico in presenza del rosso, entro i limiti operativi del sistema.

La dotazione comprende anche sistemi come Adaptive Cruise Control, Front Assist, Lane Assist e Side Assist, oltre al monitoraggio del traffico trasversale e ai dispositivi di assistenza nelle manovre. Tra le altre tecnologie figurano la chiave digitale per l’accesso tramite smartphone e la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi elettrici esterni sfruttando l’energia della batteria.

Volkswagen ID. Tiguan 2026: allestimenti, prezzi e disponibilità in Italia

La gamma italiana comprende cinque configurazioni, suddivise negli allestimenti Life e Style. La versione d’accesso è Life con batteria da 58 kWh e motore da 190 CV, mentre con l’accumulatore da 77 kWh sono disponibili entrambe le versioni con motore da 286 CV o trazione integrale 4MOTION da 299 CV.

L’allestimento Life include di serie cerchi in lega da 19 pollici, fari a LED, climatizzatore automatico a tre zone, sistema di navigazione con display da 15 pollici, sedili anteriori e volante riscaldabili, accesso Keyless e diversi sistemi di assistenza alla guida. Style aggiunge, tra le altre dotazioni, fari Matrix LED, illuminazione ambientale a 30 colori, Park Assist Plus, portellone elettrico e presa da 230 V nel bagagliaio.

I prezzi di listino partono da 44.750 euro, mentre con permuta o rottamazione il prezzo d’ingresso scende a 41.100 euro. Volkswagen propone inoltre la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen per la versione Life da 58 kWh, con rate da 399 euro al mese per 48 mesi, anticipo di 8.500 euro e 40.000 km inclusi, alle condizioni previste dall’offerta.

Il nuovo SUV elettrico è già ordinabile in Italia, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per il primo trimestre del 2027.