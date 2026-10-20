Leapmotor D19: il maxi SUV elettrico e REEV da oltre 700 CV

Il brand cinese supportato dal gruppo Stellantis alza l’asticella nel segmento dei SUV di lusso di grandi dimensioni. Presentato ufficialmente al pubblico europeo durante il Salone dell’Auto di Parigi 2026, il Leapmotor D19 si impone come la nuova ammiraglia del marchio. Con una lunghezza che supera i 5,25 metri, configurazioni fino a 7 posti e propulsioni sia 100% elettriche (BEV) che ad autonomia estesa (REEV), il D19 punta direttamente a sfidare i giganti premium europei e asiatici.

Design e dimensioni: imponenza e comfort da prima classe

Il Leapmotor D19 si posiziona in pieno Segmento E. La carrozzeria supera i 5,2 metri di lunghezza (5.252 mm per l’esattezza), garantendo una presenza su strada imponente ma dalle linee fluide e aerodinamiche.

Lunghezza: 5.252 mm

Configurazione interni: Disponibile a 6 posti (2+2+2) con poltrone indipendenti nella seconda fila o a 7 posti .

Capacità di carico: Oltre 2.400 litri di bagagliaio con le file posteriori abbattute.

L’abitacolo è dominato da un’impostazione fortemente digitale e focalizzata sul benessere dei passeggeri. Spicca l’imponente display centrale da 27 pollici, affiancato da un sistema di climatizzazione a tre zone e finiture di alto livello pensate per viaggi a lungo raggio.

Motorizzazioni e prestazioni: EV fino a 734 CV e piattaforma a 1.000V

Leapmotor ha strutturato l’offerta tecnologica della D19 su due macro-famiglie propulsive: 100% Elettrica (BEV) e Range Extender (REEV).

1. Leapmotor D19 BEV (Elettrica Pura)

La versione completamente elettrica sfrutta un’architettura ad altissimo voltaggio a 1.000 Volt, garantendo tempi di ricarica ultrarapidi.

Versione Bimotore: Trazione integrale, 410 kW (circa 557 CV) .

Versione Trimotore: Prestazioni da supercar con ben 540 kW (734 CV) .

Accelerazione 0-100 km/h: Appena 3,94 secondi per la variante trimotore.

Batterie: Tagli da 99,6 kWh e 115 kWh .

Autonomia: Fino a 720 km nel ciclo CLTC (stima indicativa WLTP tra 508 e 590 km).

2. Leapmotor D19 REEV (Super Range Extender)

Per chi cerca la guida elettrica senza alcuna ansia da ricarica nei lunghi trasferimenti, la variante REEV integra un generatore a benzina abbinato a un doppio motore elettrico.

Architettura: Piattaforma ad alta tensione a 800 Volt .

Potenza Complessiva: 300 kW (circa 408 CV) a trazione integrale.

Batteria REEV: Pacchi batteria generosi da 63,7 kWh e 80,3 kWh .

Autonomia solo Elettrica: Fino a 400-500 km CLTC.

Autonomia Complessiva: Oltre 1.100 km totali .

Ricarica Rapida: Dal 30% all’80% in circa 15 minuti.

Architettura e tecnologia di bordo

Dal punto di vista telaistico, la D19 adotta la tecnologia Cell-to-Chassis (CTC), integra la batteria direttamente nella struttura del veicolo per massimizzare la rigidità torsionale e lo spazio a bordo. Il comfort di marcia è assicurato da sospensioni adattive pneumatiche e dai sistemi di assistenza alla guida ADAS di livello avanzato.

Scheda tecnica intetica

Caratteristica Leapmotor D19 BEV Leapmotor D19 REEV Segmento Maxi SUV / Segmento E Maxi SUV / Segmento E Lunghezza 5.252 mm 5.252 mm Potenza Max Fino a 540 kW (734 CV) 300 kW (408 CV) 0-100 km/h 3,94 sec (versione trimotore) N.D. Capacità Batteria 99,6 kWh – 115 kWh 63,7 kWh – 80,3 kWh Architettura Elettrica 1.000 V 800 V Autonomia totale Fino a 720 km CLTC Oltre 1.100 km

Considerazioni finali

Con la D19, Leapmotor dimostra di voler valicare i confini delle sole city car ed entry-level per inserirsi nell’alto di gamma. La combinazione tra l’architettura a 1.000V, la potenza che sfiora i 735 CV e l’ampia rete distributiva Stellantis in Europa potrebbe rendere il Leapmotor D19 una delle alternative più competitive nel mercato dei maxi SUV elettrificati.