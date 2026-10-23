Nissan X-Trail 2026: nuovo allestimento N-TREK per i 25 anni del SUV ibrido

Nissan celebra i 25 anni di X-Trail con un aggiornamento della gamma e il rinnovamento dell’allestimento N-TREK, caratterizzato da dettagli estetici specifici e soluzioni dedicate alle attività all’aperto. Dal lancio nel 2001, il SUV giapponese ha superato gli 8 milioni di esemplari venduti nel mondo, attraverso quattro generazioni.

Il modello mantiene una gamma interamente equipaggiata con la tecnologia ibrida e-POWER, disponibile anche con trazione integrale elettrificata e-4ORCE. Le novità riguardano inoltre il design esterno, i rivestimenti dell’abitacolo e le tecnologie di bordo, con una configurazione che può ospitare fino a sette passeggeri.

Nissan X-Trail 2026: 25 anni di storia e nuove tecnologie

Presentato per la prima volta nel 2001, il SUV nasce con l’obiettivo di combinare la praticità di una berlina con le caratteristiche di un fuoristrada. Nel corso delle quattro generazioni, il modello ha progressivamente aggiornato motorizzazioni, sistemi di trazione integrale e dotazioni tecnologiche, adattandosi all’evoluzione del segmento.

Tra le principali innovazioni figura il sistema e-4ORCE, che utilizza due motori elettrici, uno per ciascun asse, per gestire la distribuzione della coppia motrice e l’azione frenante sulle quattro ruote. La tecnologia interviene automaticamente in base alle condizioni di aderenza, regolando la forza motrice per migliorare la stabilità in curva e il controllo sui fondi a bassa aderenza.

La gamma è oggi interamente basata sulla motorizzazione ibrida e-POWER, nella quale sono i motori elettrici a muovere le ruote, mentre il propulsore a benzina viene utilizzato esclusivamente per generare energia. Quest’ultima viene trasferita, attraverso un inverter, alla batteria, al motore elettrico oppure a entrambi. Il sistema consente quindi di guidare senza necessità di ricarica esterna.

Nissan X-Trail 2026: design, interni e dotazioni

L’aggiornamento introduce modifiche al frontale, con una nuova griglia V-Motion, un paraurti ridisegnato e prese d’aria laterali. Tra gli elementi esterni figurano anche cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata, passaruota nero lucido, pedane laterali e gruppi ottici posteriori a LED. La gamma colori si amplia con Universal Blue e Dark Beige, disponibili anche in configurazione bicolore.

Nell’abitacolo arrivano nuovi materiali e rivestimenti, tra cui un’opzione in pelle marrone trapuntata e una in pelle sintetica. La configurazione interna prevede fino a sette posti, con una seconda fila di sedili scorrevole e frazionabile secondo lo schema 40/20/40, per adattare lo spazio alle esigenze di trasporto.

Sul fronte tecnologico, il SUV dispone di un display da 12,3 pollici per l’infotainment e di un quadro strumenti digitale TFT delle stesse dimensioni. Tra le dotazioni disponibili figurano il climatizzatore a tre zone, i sedili riscaldati, il volante riscaldato e il parabrezza riscaldato.

L’equipaggiamento comprende inoltre il sistema NissanConnect con Google integrato, l’Around View Monitor 3D per la visualizzazione dell’ambiente circostante e una versione aggiornata del ProPILOT Assist, dedicato all’assistenza alla guida.

Nissan X-Trail 2026: le caratteristiche del nuovo allestimento N-TREK

In occasione del 25° anniversario, Nissan rinnova anche la versione N-TREK, caratterizzata da elementi estetici e materiali specifici per l’utilizzo durante le attività all’aperto. Il nuovo allestimento introduce inserti rossi sui paraurti, cuciture interne a contrasto e loghi Nissan neri e rossi sulla carrozzeria, sulle ruote e sul volante.

La personalizzazione comprende inoltre il simbolo del Monte Fuji sul bagagliaio, cerchi in lega da 19 pollici dal disegno dedicato, barre al tetto nere, fari full LED e un tetto panoramico apribile.

All’interno, i sedili sono rivestiti in CellCloth, un materiale impermeabile progettato per resistere al contatto con l’acqua e rimanere asciutto al tatto. Nel vano di carico sono presenti tappetini in gomma impermeabili con rivestimento reversibile, pensati per facilitare il trasporto di attrezzature sportive e oggetti utilizzati durante le attività all’aperto.