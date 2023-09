Mini Countryman 2024: debutta la nuova generazione del crossover

Mini ha svelato ufficialmente la nuova generazione della Mini Countryman, che arriva sul mercato sia nella versione 100% elettrica che con motori a benzina e diesel di ultima generazione.

La nuova Mini Countryman è qui per ridefinire le vostre aspettative sulle vetture elettriche e crossover. Realizzata con maestria dal costruttore britannico, questo modello è il primo a essere prodotto in Germania, segnando una tappa fondamentale nella strategia di produzione del marchio.

Stefanie Wurst, Head of MINI, afferma che la vettura rappresenta un balzo in avanti per il brand britannico nell’era della mobilità elettrica, con un focus anche sulla sostenibilità in fase di produzione.

Novità in termini di dimensioni

Iniziamo con le dimensioni: la Countryman 2024 misura 4433 mm in lunghezza, 1843 mm in larghezza e 1656 mm in altezza. Non lasciatevi ingannare dalla parola “Mini” nel nome; con un passo ampliato a 2692 mm, questa è un’auto che offre spazio e comfort a volontà.

Veniamo alla meccanica. La nuova generazione del crossover viene proposta in due differenti livelli di prestazione elettrica. Abbiamo la Mini Countryman E con 204 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, in grado di offrire un’autonomia di 462 km.

Poi c’è la Mini Countryman SE ALL4, che sfoggia 313 CV e 494 Nm e un’autonomia di 433 km. Insomma, performance che sono tutto fuorché “mini”.

E non è tutto. L’abitacolo del modello più grande della casa automobilistica britannica è dotato di innovative funzionalità per un comfort e una sicurezza mai visti prima. Parliamo di sistemi di assistenza alla guida ampliati e nuove Mini Experience Modes. Ma il vero gioiello è il Mini Intelligent Personal Assistant, che rende la guida e la vita a bordo del veicolo più semplici e gradevoli.

Il design si basa sul nuovo linguaggio Charismatic Simplicity

L’autentico design dei nuovi modelli del brand britannico è stato concepito seguendo il principio Charismatic Simplicity, che unisce l’essenza del design tradizionale con innovazioni futuristiche. Questa simbiosi non solo mantiene l’identità urbana e il desiderio di innovazione della Mini, ma la eleva a nuovi livelli.

Nel segmento dei crossover compatti, la nuova Countryman si distingue per il suo design esterno unico. La silhouette minimalista ma potente incarna il perfetto equilibrio tra fascino e funzionalità. Con sbalzi corti, cofano compatto e contrasto tra passo lungo e grandi cerchi, la nuova Mini Countryman è immediatamente riconoscibile.

Mini ha anche investito in aerodinamica, raggiungendo un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,26 per la versione 100% elettrica, un netto miglioramento rispetto allo 0,31 del modello precedente.

Questo non solo fa un’ottima impressione, ma offre anche vantaggi pratici in termini di sostenibilità. Superfici esterne pulite, tetto leggermente curvato e dettagli come la Black Band che circonda la vettura completano l’estetica sofisticata.

Il montante C di nuova concezione gioca un ruolo importante nel differenziare i vari allestimenti. A seconda dell’equipaggiamento scelto, le grafiche e le scritte vengono presentate in bassorilievo, amalgamandosi perfettamente con il colore del tetto a contrasto.

Oliver Heilmer, responsabile del design di Mini, ha dichiarato che la Countryman 2024 è stata progettata come un veicolo per tutta la famiglia. Non solo vanta dimensioni più grandi in altezza e lunghezza, ma offre anche un’esperienza d’uso decisamente migliorata.

Sul frontale spiccano i nuovi fari a LED con le Signature Modes

Il nuovo modello definisce nuovi standard nel segmento dei SUV compatti. In primo luogo, è importante notare che la nuova Countryman è la pioniera nella gamma Mini quando si tratta di assistenza alla guida di Livello 2.

Questo sistema altamente sofisticato offre funzionalità di guida semi-automatica, rappresentando un passo avanti significativo nel comfort e nella sicurezza al volante. Il profilo del frontale è dominato da una griglia anteriore ottagonale che incapsula un sensore radar di dimensioni ridotte. Questa integrazione non è solo estetica, ma funzionale: il sensore radar potenzia le capacità dei sistemi di assistenza alla guida, rendendo la guida più sicura e piacevole.

Ogni allestimento della Countryman 2024 offre dettagli unici che esaltano il design della vettura. Prendiamo, ad esempio, l’allestimento Favoured, che sfoggia dettagli esterni nel nuovo colore Vibrant Silver, conferendo un aspetto distintivo e sofisticato alla vettura.

Un’altra caratteristica che merita menzione è la nuova gamma di fari a LED con diverse Signature Modes. Queste modalità offrono la possibilità di personalizzare l’illuminazione del veicolo, aggiungendo un tocco di originalità. Ogni modalità è accompagnata da un’animazione di benvenuto e di addio.

L’attenzione al dettaglio è evidente anche nel design generale del crossover. Gli elementi cromatici sono stati rimossi dai fari anteriori per una presentazione più pulita. Combinato con una carreggiata leggermente più larga e una carrozzeria rialzata, il risultato è una vettura che irradia una presenza robusta e sicura.

Guardandola dal lato, la Mini Countryman 2024 appare snella ma dominante. La Black Band è stata ridimensionata rispetto al modello precedente mentre il design del montante C contribuisce a un profilo del tetto più dinamico. Per non parlare della scelta di cerchi fino a 20” che aggiungono un ulteriore livello di robustezza al veicolo.

La parte posteriore è stata concepita per essere esteticamente coerente. I fanali verticali in stile classico Mini e il gruppo ottico ben integrato completano l’ampia sezione centrale della parte posteriore, enfatizzando la coesione estetica e la qualità premium del veicolo.

Quattro allestimenti disponibili e nuova colorazione

Il marchio britannico ha introdotto un nuovo colore chiamato Vibrant Silver, che aggiunge un tocco distintivo ai già noti tetti a contrasto della nuova Countryman. E non è tutto: il veicolo sarà disponibile in quattro allestimenti.

L’allestimento Essential punta su un design pulito e raffinato, con tocchi distintivi come il logo in Vibrant Silver. La variante Favoured, invece, si distingue per dettagli espressivi all’esterno, compresa la scelta del nuovo colore Vibrant Silver.

Per chi ama la sportività, l’allestimento John Cooper Works (JCW) non delude. Dettagli come la cornice nera della griglia anteriore e il logo JCW in nero lucido amplificano la presenza robusta della nuova vettura. E, per i fanatici della velocità, il tetto a contrasto in Chili Red e il montante C dello stesso colore evocano la dinamica di guida sportiva tipica di Mini.

All’interno, la plancia della nuova Mini offre un’esperienza digitale senza pari. Addio al classico display dietro al volante: ora tutte le informazioni saranno visualizzate sul moderno head-up display opzionale.

La strumentazione rotonda è stata ripensata, e tutti gli elementi di design sono allineati verticalmente, donando un look moderno e sofisticato all’abitacolo.

L’ambientazione interna è resa ancor più accogliente da tessuti di alta qualità. Sia nelle varianti Classic, Favoured che JCW, le superfici in tessuto sono realizzate in poliestere riciclato attraverso un processo di lavorazione unico, che assicura versatilità e facilità di manutenzione.

Il comfort a bordo è stato potenziato con spazi ampliati sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori. Con quasi 3 cm in più di larghezza nella zona delle spalle e dei gomiti, il comfort del guidatore e del passeggero anteriore è sensibilmente migliorato.

Il bagagliaio è modulabile: i sedili posteriori possono essere regolati fino a 13 cm e il loro schienale è inclinabile in sei posizioni differenti, offrendo un ampio range di opzioni per carichi ingombranti.

Un tetto panoramico in vetro è disponibile come optional per illuminare ulteriormente l’abitacolo mentre funzioni extra come la regolazione elettrica dei sedili con memoria o il massaggio offrono un livello di relax senza precedenti.

Per quanto concerne la praticità, la Countryman 2024 non è da meno. Un vano nascosto nel pavimento accoglie gli accessori per la ricarica nella versione full electric. E per i viaggiatori o gli avventurieri, il gancio di traino estraibile elettricamente è un optional che può trainare fino a 1600 kg.

All’interno c’è un nuovo display OLED centrale

Nel settore automobilistico, è la nuova Mini Countryman a ridefinire gli standard con il suo display OLED centrale ad alta risoluzione. Innovativo sia nella forma rotonda che nelle funzioni offerte, questo elemento è più che un semplice quadro strumenti: è il cuore della nuova auto. Grazie all’introduzione del Mini Operating System 9, l’interazione con il veicolo diventa un gioco da ragazzi, consentendo comandi sia tattili che vocali.

Il costruttore britannico ha posizionato strategicamente il display, avvicinandolo ai sedili anteriori per un accesso semplificato. Con un diametro di 240 mm e bordi in vetro di alta qualità, il touchscreen offre un’interfaccia utente che ricorda quella degli smartphone più moderni.

La grafica risulta pulita, moderna e focalizzata su ciò che realmente conta. Informazioni cruciali come la velocità e lo stato della batteria sono sempre a portata di mano. Con un semplice tocco, l’utente può accedere a un tachimetro a schermo intero, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Con le Mini Experience Modes, l’azienda ha ampliato le possibilità di personalizzazione nella nuova Countryman. Questi modi, che variano da Go-Kart a Vivid Mode, cambiano non solo l’aspetto del display ma anche l’illuminazione ambientale dell’intera cabina.

Navigazione, Media, Telefono e Clima sono solo alcune delle funzioni accessibili direttamente da qualsiasi schermata del display OLED. Per una massima versatilità, tutte le altre funzioni possono essere raggiunte attraverso un menu intuitivo, molto simile a quello di uno smartphone.

Cinque levette permettono di accedere facilmente a varie funzioni

Nell’ambito del design interno, il nuovo crossover offre un’esperienza ineguagliabile grazie alla sua toggle bar rinnovata. La pulizia estetica e l’organizzazione funzionale sono state portate a un nuovo livello dal marchio britannico.

Ora, i cinque interruttori a levetta permettono un accesso immediato alle funzioni di guida più importanti: freno di stazionamento, tasto Start/Stop, selettore delle marce, modalità di guida e controllo del volume. Con l’eliminazione del selettore del cambio dalla console centrale, il costruttore britannico ha anche liberato spazio per un vano di stoccaggio utile e spazioso.

Dal modello Classic in poi, Mini ha anche aggiornato il volante, passando da una versione standard a due razze a una a tre razze, dotata di un nuovo cinturino in tessuto. In termini di comfort ed estetica dei sedili, la versione JCW spicca particolarmente, con il suo sedile sportivo a geometria avanzata e cuciture in rosso.

Tra le opzioni disponibili, il pacchetto Driving Assistant Plus include un Assistente di sterzata e di controllo corsia, aiutando il conducente a mantenere la traiettoria. Queste funzioni avanzate sollevano il guidatore dai compiti di guida più monotoni, aumentando sia il comfort che la sicurezza.

Per chi cerca una guida semi-automatica, il Driving Assistant Professional opzionale aggiunge una funzione che supporta il cambio di corsia e la presa della giusta uscita, basandosi su un sistema di Livello 2. Grazie ai sensori di bordo, l’assistente individua le opportunità per cambiare corsia e regola la velocità in modo ottimale.

La Mini Countryman 2024 offre una serie di funzioni avanzate per rendere ogni viaggio più confortevole e sicuro. Con l’opzione Mini Connected, la vettura fornisce informazioni dettagliate sul traffico in tempo reale, indicazioni di svolta in 3D e persino opzioni di parcheggio con pagamento digitale. Per i modelli completamente elettrici, il sistema calcola un percorso ottimizzato per la ricarica non appena viene impostata una destinazione.

Sono disponibili anche motori a benzina e diesel

La nuova generazione arriva sul mercato in diverse varianti, ma la più impressionante è la versione completamente elettrica: la Countryman E e la Countryman SE ALL4. Equipaggiata con un propulsore da 204 CV, la Countryman E scatta da 0 a 100 km/h in soli 8,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 170 km/h.

Ancora più sbalorditivo è il modello SE ALL4: con i suoi 313 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e tocca i 180 km/h. In entrambi i casi, la potenza è fornita da una batteria con capacità di 66,45 kWh.

Se la propulsione elettrica non fa per voi, il produttore britannico offre anche motori a benzina e diesel altamente efficienti. La nuova Mini Countryman 2024 è disponibile come Countryman C a trazione anteriore, Countryman S ALL4 con trazione integrale e come Countryman JCW ALL4 ad alte prestazioni.

Non mancano le nuove Mini Experience Modes

Per la prima volta, Mini offre le Mini Experience Modes. Con una semplice pressione sull’interruttore Experiences, è possibile attivare diverse modalità di guida. La modalità GO-KART, ad esempio, ottimizza la messa a punto delle sospensioni e la risposta dell’acceleratore per un’esperienza di guida dinamica ed emozionante.

Il display OLED centrale si illumina di rosso, creando un’atmosfera unica all’interno dell’abitacolo. Il tutto viene enfatizzato da un suono di guida da go-kart, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Se desiderate concentrarvi sull’efficienza, la Green Mode è la scelta ideale. Questa modalità calibra il comportamento del motore elettrico e la risposta dell’acceleratore per massimizzare l’autonomia.

Un sistema intelligente di recupero energetico trasferisce l’energia in eccesso alla batteria durante la frenata, estendendo ulteriormente l’autonomia del veicolo. Il guidatore può anche monitorare il proprio stile di guida e ricevere suggerimenti per migliorare ulteriormente l’efficienza.

Il brand britannico ha semplificato notevolmente il processo di ricarica della Mini Countryman 2024. Sia con corrente alternata a 22 kW che con corrente continua a 130 kW, è possibile caricare la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

Funzionalità aggiuntive come la pianificazione della ricarica e la climatizzazione programmata dell’abitacolo rendono la gestione dell’energia un gioco da ragazzi. Infine, grazie all’app Mini, è possibile tenere traccia dello stato di ricarica e delle stazioni di ricarica più vicine direttamente dallo smartphone.