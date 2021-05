Un’idea per il campeggio? La tenda da tetto per Mini Cooper SE e Countryman

La soluzione secondo Mini per le gite fuori porta è una tenda da tetto da applicare alle versioni "green" della Cooper (l'elettrica SE) e della Countryman, la All4 ibrida plug-in

Dopo la proposta del Gruppo Land Rover, ecco la risposta del marchio Mini: se siete degli amanti delle gite fuori porta in campeggio probabilmente state cercando una soluzione che vi permetta di vivere qualche giorno in mezzo alla natura facendo “tutto da soli”, cioè arrivando nel luogo prescelto direttamente con la vostra auto.

Bene, se nel vostro garage avete una Cooper SE elettrica oppure la versione All4 a tecnologia ibrida plug-in della Countryman sappiate che il listino accessori ora mette a disposizione un’interessante tenda da tettuccio da applicare alle barre porta-tutto, che di fatto trasforma entrambe le vetture in una sorta di “camper” tuttofare. La soluzione ideata dal marchio Mini, che potete ammirare nelle foto presenti in gallery, è indicata per le piccole scampagnate di qualche giorno utili ad evadere dalla frenetica quotidianità delle nostre città e può essere installata con estrema facilità senza modificare praticamente nulla dell’allestimento di serie.

Dopo aver rimosso il dispositivo di sicurezza della tenda, questa andrà in posizione automaticamente grazie alla presenza di specifiche molle a gas le quali, a questo punto, definiranno la forma del piccolo “nido” da applicare sul tettuccio delle due Mini. Per accedervi è compreso nel pacchetto una scala a otto gradini, che permetterà di coricarsi su due piccole letti protetti da apposite zanzariere da utilizzare nel periodo estivo.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento necessario da avere con sè durante queste “fughe” dalla quotidianità, i clienti Mini potranno fare affidamento al bagagliaio della Cooper SE (con capacità da 211 a 731 Litri) e a quello della Countryman All4, che invece parte da 405 Litri fino a ben 1.275 Litri quando si abbatte la fila di sedili posteriori. Realizzata da AutoHome, questa tenda può essere acquistata dal listino ufficiale del marchio britannico oppure seguendo questo indirizzo, al prezzo consigliato di 3.119 Euro.