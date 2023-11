Mini John Cooper Works Countryman 2024: prestazioni al top nel segmento dei crossover

La nuova Mini John Cooper Works Countryman 2024 debutta ufficialmente sul mercato sotto forma di crossover ad alte prestazioni con quattro cilindri turbo da ben 300 CV.

Mini lancia la nuova Mini John Cooper Works Countryman, un modello che promette di ridefinire le aspettative di prestazioni e stile nel suo segmento. La casa automobilistica britannica ha perfezionato la formula di questo eccezionale crossover, che ora dispone di un motore turbo da 2 litri in grado di erogare una potenza di 300 CV.

In termini di design, la nuova generazione della JCW Countryman sfoggia linee decise e un’estetica minimalista che rimarcano il suo spirito avventuroso e la sua indole versatile. La John Cooper Works Countryman 2024 si distingue non solo per la sua presenza dominante ma anche per il rinnovato logo John Cooper Works, ora presentato con un design più contemporaneo nella sua iconica combinazione cromatica.

Grande attenzione all’aerodinamica

Dal punto di vista delle prestazioni, il modello 2024 si propone nel segmento dei crossover grazie al suo propulsore capace di spingere il veicolo da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, supportato da una coppia massima di ben 400 Nm e una velocità di punta di 250 km/h. L’efficienza non è meno importante: il coefficiente di resistenza aerodinamica è stato ottimizzato a 0,26, ponendo il veicolo tra i leader della sua classe per aerodinamicità.

Per gli appassionati di avventure anche su terreni impegnativi, Mini ha equipaggiato la nuova Mini John Cooper Works Countryman con il sistema di trazione integrale ALL4, garantendo così prestazioni eccezionali anche fuori dall’asfalto.

La crescita in termini di dimensioni non si traduce solo in una presenza più imponente, ma apre la strada a un incremento notevole di spazio interno, comfort e standard di sicurezza, aspetti chiave per una guida piacevole e protetta in ogni condizione.

La nuova generazione arriva sul mercato come una delle vetture più attese per gli appassionati di guida sportiva e di performance. Il sistema ALL4 di Mini garantisce una distribuzione della potenza sia precisa che affidabile, offrendo un controllo impareggiabile in ogni condizione di marcia.

Il motore turbo vanta una combinazione di pistoni avanzati, bielle rinforzate e supporti motore ottimizzati e si distingue per l’eccezionale potenza e una risposta più che dinamica in fase di accelerazione, soprattutto in curva.

C’è la guida semi-autonoma di Livello 2

All’avanguardia nella sicurezza e nel comfort di guida, la John Cooper Works Countryman 2024 è dotata di sistemi di assistenza avanzata che comprendono 12 sensori a ultrasuoni e quattro telecamere per una visione Surround View.

Questi ADAS sono essenziali per il pacchetto opzionale di guida parzialmente autonoma Driving Assistant Professional, che eleva la nuova Mini JCW Countryman al Livello 2 di automazione. Il sistema è capace di rilevare automaticamente gli spazi necessari per eseguire cambi di corsia e per adeguare la velocità del veicolo, permettendo al conducente di rimuovere le mani dal volante in autostrada fino a 60 km/h, pur mantenendo un controllo costante del traffico circostante.

La raffinata esperienza di guida si percepisce anche attraverso l’espansione sonora del sistema JCW, che esalta il rombo del motore all’avviamento e durante la marcia, riproducendo fedelmente l’ebbrezza delle corse automobilistiche.

I freni ad alte prestazioni con pinze Chili Red assicurano una frenata potente e gestibile mentre l’incremento del diametro degli pneumatici di 30 mm e della loro larghezza a 245 mm, insieme ai cerchi aerodinamici esclusivi da 19” e 20”, accentuano il caratteristico “go-kart feeling” del produttore britannico.

Corpo atletico

Con una silhouette dinamica che sottolinea la sua natura atletica, la Mini John Cooper Works Countryman 2024 si distingue per un’estetica audace e per le prestazioni all’altezza della fama del marchio britannico.

Esteticamente, il nuovo modello si presenta con un’immagine assertiva grazie ai nuovi elementi aerodinamici che accentuano la sua larghezza e i fari a LED innovativi, caratterizzati da barre orizzontali distintive della modalità JCW Signature. La griglia frontale ottagonale, rifinita in nero lucido, e il nuovo badge JCW tricolore, si miscelano per conferire un impatto visivo potente.

Il design del montante C è stato rivisitato per fondersi armoniosamente con il tetto Chili Red, ispirato all’universo delle corse, che declina dolcemente verso il posteriore, ampliando la silhouette e accentuando l’impressione di agilità e robustezza.

La colorazione Legend Grey della carrozzeria, insieme all’esterno ad alto contrasto, risalta il carattere sportivo della nuova Mini. Dietro, le luci verticali sottolineano visivamente la larghezza della vettura, aggiungendo un tocco di aggressività e sportività.

L’abitacolo

All’interno, il minimalismo si unisce al patrimonio racing del brand britannico, con un abitacolo diviso in zone distinte che esaltano la sensazione di spazio e verticalità del crossover. Elementi come le maniglie verticali delle portiere e le bocchette di ventilazione contribuiscono a questo effetto mentre il contrasto tra rosso e nero all’interno rievoca l’anima competitiva del costruttore britannico. I materiali sono stati scelti con cura, tra cui tessuti in poliestere riciclato, per rivestire la plancia in tonalità bicolore, fedeli alla sostenibilità senza compromettere lo stile.

Per quanto riguarda le funzionalità, la Mini JCW Countryman 2024 si rivela estremamente versatile. Il sedile posteriore può essere spostato longitudinalmente di 13 cm, offrendo così versatilità e spazio a seconda delle necessità. Inoltre, con i sedili reclinati, il vano di carico passa da 460 a 1450 litri, dimostrando che la nuova Countryman ad alte prestazioni non è solo una vettura di prestigio, ma anche pratica per qualsiasi esigenza quotidiana.

Arrivano le nuove Mini Experience Modes

La casa automobilistica britannica ha implementato un sistema di controllo intuitivo che trasforma ogni viaggio in un evento dinamico e interattivo. Con gli interruttori a levetta posizionati strategicamente sulla console, il conducente può gestire con facilità tutte le feature offerte dal veicolo, elevando l’esperienza di guida a un nuovo livello di coinvolgimento.

Al centro di questo ecosistema tecnologico c’è l’avanzato display con tecnologia OLED, un punto di riferimento per l’accesso a una vasta gamma di funzioni. Tra queste, emerge la possibilità di personalizzare l’esperienza al volante attraverso le nuove Mini Experience Modes.

Queste modalità consentono agli utenti di selezionare un ambiente di guida su misura, che va a modificare l’atmosfera interna del nuovo crossover attraverso l’uso di sfondi dinamici e un’acustica ricercata. La modalità Go-Kart, ad esempio, esalta la sportività della guida, amplificando il rombo del motore per un’immersione sensoriale senza precedenti.

L’introduzione di un proiettore Mini esalta ulteriormente questa esperienza. Questo dispositivo proietta sulla plancia colori e motivi che si sincronizzano con la Experience Mode scelta, creando così un’atmosfera unica e suggestiva all’interno dell’abitacolo.

Per quanto concerne il controllo vocale, Mini non ha lasciato nulla al caso. L’assistente vocale integrato permette di gestire un’ampia varietà di funzioni, come navigazione, comunicazioni telefoniche e opzioni di intrattenimento. L’interazione con il sistema avviene tramite lo schermo centrale.