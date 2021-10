Mitsubishi Outlander 2022, debutta la nuova generazione

Il nuovo Model Year 2022 della Outlander vanterà in gamma una variante ibrida plug-in a trazione integrale con sette modalità di guida

Manca davvero poco alla presentazione della nuova generazione (la quarta) della Mitsubishi Outlander: la data da fissare sul calendario è il prossimo 28 ottobre, quando anche la tanto attesa versione ibrida plug-in (PHEV) farà capolino in diretta mondiale. Fortunatamente, però, la Casa giapponese ha deciso di anticipare l’evento rilasciando ufficialmente le prime immagini proprio del modello “alla spina”.

Scorrendo le foto presenti in gallery, sono quindi confermate le linee della Outlander endotermica con tanto di griglia anteriore Dynamic Shield, nonchè un abitacolo completamente digitale caratterizzato da un cockpit con schermo da 12,3” e da un sistema infotainment con display touchscreen da 9 pollici, ovviamente aggiornato con tutte le funzionalità necessarie per controllare e supportare la powertrain ibrida installata sotto al cofano.

A tal proposito le informazioni in nostro possesso sono abbastanza scarse, ma possiamo confermarvi la presenza di due motori elettrici (uno all’anteriore e uno al posteriore) abbinati a un propulsore termico da 2.4 Litri di cilindrata, in grado complessivamente di portare l’output prestazionale fino a quota 221 cavalli. La trazione? Ovviamente integrale: la versione aggiornata del sistema Super-All Wheel Control (S-AWC) garantirà un’aderenza ottimale su tutti i fondi stradali, anche grazie a sette modalità di guida tra cui scegliere in base alla situazione.

Per il momento solo cinque sono state annunciate: Normal, Gravel per lo sterrato, Snow per i sentieri innevati, Power per avere tutta la potenza disponibile ed Eco per la massima efficienza, in abbinamento al settaggio full-electric della powertrain che, con la batteria maggiorata da 13,8 kWh, prometterà un’autonomia di 39 km.

Il debutto sul mercato della nuova Mitsubishi Outlander 2022? Dopo la presentazione del 28 ottobre il Giappone sarà il primo mercato ad accoglierla entro il primo trimestre dell’anno prossimo; poi sarà la volta dell’America e dell’Europa, a partire dalla seconda metà del 2022.