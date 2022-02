Nissan Leaf 2022: l’elettrica si aggiorna, prezzi da 29.500 Euro

Il restyling 2022 della Nissan Leaf porta un nuovo look con tinte e dettagli inediti e la compatibilità con Amazon Alexa dalla seconda metà dell'anno

Anche se il suo destino è già segnato ed è prevista la sua uscita di scena al termine del biennio 2023-2024, la Nissan Leaf è stata sottoposta per il 2022 a un lieve aggiornamento del suo pacchetto sia dal punto di vista estetico che dei contenuti. Le novità si possono circoscrivere ai cerchi da 16 e 17” con elementi in nero lucido dal nuovo disegno e al logo ritoccato del marchio giapponese, confermato sempre sui cerchi, sulla griglia frontale e sul portellone posteriore.

Due le tinte esclusive che si vanno ad aggiungere alla già corposa gamma colori per la carrozzeria, chiamate rispettivamente Universal Blue e Magnetic Blue e che già abbiamo avuto di apprezzare sulla Ariya e sulla nuova Qashqai. Sostanzialmente inalterata, invece, la dotazione di bordo che è caratterizzata dall’infotainment NissanConnect con schermo touchscreen da 8” e gestione da remoto: ora però la compatibilità non si limita alle tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, ma anche all’assistente vocale Amazon Alexa che verrà reso disponibile a partire dall’aggiornamento previsto per la seconda metà del 2022.

Confermata la presenza del pacchetto di ADAS ProPilot, che consente alla Leaf di mantenere la corretta distanza di sicurezza dal veicolo che la precede rallentandosi fino a fermarsi e ripartendo in autonomia se necessario, e la funzionalità e-Pedal, che invece permette di utilizzare il veicolo spingendo solamente il pedale dell’acceleratore dal momento che il freno viene gestito direttamente dall’elettronica di bordo.

Nessun cambiamento, infine, per quanto riguarda le due powertrain disponibili a listino: la prima, da 150 cavalli e 320 Nm, è abbinata a un pacco batterie da 40 kWh in grado di assicurare un’autonomia massima fino a 270 km (ciclo WLTP), mentre la seconda spinge i valori prestazionali fino a 214 CV e 340 Nm di coppia con accumulatori da 60 kWh per 385 km di percorrenza con il singolo “pieno” di energia.

La nuova Nissan Leaf 2022 può essere ordinata già da ora con consegna prevista nel mese di aprile: il listino prezzi parte 32.200 Euro, ridotto a 29.500 Euro grazie alla “campagna sconto” promossa dalla Casa giapponese.