Nuova DS4 2021: sul parabrezza arriva l’head-up display “extended”

Sul MY2021 della Nuova DS4 sarà presente l'Extended Head-Up Display, che mostrerà le informazioni più utili sul parabrezza per una guida dalla maggior sicurezza

Il nuovo Model Year 2021 della DS4 è finalmente arrivato sul mercato italiano ed europeo: con un listino in partenza da 29.500 Euro, la berlina francese con look da crossover si propone al pubblico in tre versioni di carrozzeria (“normale”, Cross e Performance Line), diverse soluzioni di alimentazione, tra cui anche quella specifica E-Tense 225 a tecnologia ibrida plug-in, e una tecnologia di bordo che aiuta il pilota in ogni aspetto della guida su strada, anche grazie all’inedito DS Extended Head-Up Display.

Si tratta di un dispositivo in grado di proiettare direttamente sul parabrezza del veicolo tutti i dati utili al guidatore senza che questo si distragga, in modo da avere la situazione sempre sotto controllo. Grazie alla tecnologia ad alta risoluzione che si ispira a quelle impiegate sui jet militari e alle sue dimensioni particolarmente ampie (ad effetto spazializzato), questo HUD fornisce una visione chiara di quello che sta succedendo mentre si viaggia, visualizzando in più modalità anche le notifiche interconnesse con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, le chiamate in entrata e l’elenco dei preferiti dell’infotainment.

Ogni funzionalità, poi, può essere gestita sia attraverso i comandi al volante sia tramite l’interfaccia del sistema multimediale; il posizionamento sul parabrezza, infine, rende più facile l’interpretazione delle informazioni da parte di coloro che guidano con gli occhiali, che così potranno visualizzare con maggior nitidezza ciò che succede in plancia dal momento che l’HUD mantiene inalterata la distanza focale della strada.