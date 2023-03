DS4 e DS7 disponibili nell’allestimento esclusivo Esprit de Voyage

Il nuovo allestimento Esprit de Voyage è disponibile per DS4 e DS7 con prezzi in partenza da 49.750 Euro e ordini dal 13 marzo

Un nuovo allestimento esclusivo sarà presto ordinabile (dal 13 marzo) presso i concessionari DS Automobiles: si chiama “Esprit de Voyage“, è riservato alla gamma DS4 e DS7 e prendendo spunto dalla dotazione di base della versione Rivoli riesce ad aggiungere dei dettagli ancora più eleganti e specifici, sia sulla carrozzeria che all’interno dell’abitacolo.

Partendo dalla DS4, l’allestimento Esprit de Voyage offre le DS Wings in nero lucido, la griglia con dettagli cromati, i cerchi da 19” diamantati con laccatura opaca e le cornici dei finestrini con finitura Gloss Black. Sulla stessa lunghezza d’onda il design della DS7, che in più introduce la finitura Gloss Black anche sulle barre del tetto e la firma incisa al laser “Esprit de Voyage” su porte e calotte degli specchietti retrovisori. Passando nell’abitacolo, i rivestimenti sono in pelle Pebble Gray con cruscotto in pelle Nappa e personalizzazione specifica Esprit de Voyage. Sei i colori della carrozzeria, abbinabili a contrasto con il tettuccio in Nero Perla: Grigio Premiere, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Nero Perla, Bianco Perla e Rosso Babilonia.

Molto completa anche la dotazione di serie per entrambi i modelli DS, che include i sedili anteriori con funzione massaggio, il volante riscaldato, il portellone elettrico, la pedaliera in alluminio, l’illuminazione interna PolyAmbient e i vetri laterali con insonorizzazione antirumore. Per quanto riguarda i prezzi, la DS4 in allestimento Esprit de Voyage sarà disponibile nella versione E-Tense 225 CV e con motori benzina PureTech 130 CV e diesel BlueHDi 130 CV da 43.000 Euro, mentre la DS7 nelle versioni E-Tense 225 e 4×4 300 CV da 49.750 Euro.