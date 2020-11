Opel Grandland X 2021: quattro nuovi allestimenti per il SUV tedesco

Il Model Year 2021 della Opel Grandland X si rinnova con quattro specifici allestimenti pensati per accontentare tutti i gusti e le esigenze della clientela: Business Edition, Design Line, Elegance e Ultimate

Dopo Mokka (anche in versione elettrica) e Insignia, Opel ha pensato di dare un tocco di freschezza anche al suo crossover di punta, il Grandland X: sviluppato con un design che incontra le tendenze contemporanee del mondo automobilistico, questo SUV arriverà sul mercato italiano ed europeo con un Model Year 2021 completamente rivisto per quanto riguarda gli allestimenti disponibili a listino, che si differenzieranno per incontrare progressivamente le varie esigenze dei clienti affezionati al brand tedesco.

Quello d’accesso al mondo Grandland X si chiamerà “Business Edition“: con un prezzo di partenza da 28.600 Euro, proporrà una dotazione già molto ricca comprendente i cerchi in lega da 17” con disegno a cinque razze sdoppiate, i gruppi ottici anteriori a LED, il climatizzatore manuale, il volante con rivestimento in pelle e i sedili con certificazione AGR. Sempre nell’abitacolo troverà spazio il sistema infotainment R.4 IntelliLink provvisto di compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, mentre tra gli aiuti alla guida a disposizione del guidatore saranno presenti di serie il controllo automatico della velocità di crociera (Cruise Control), il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale, quello di segnalazione di abbandono della corsia (Lane Departure Warning) e la retrocamera con assistente al parcheggio.

Salendo di un gradino la Opel Grandland X 2021 sarà proposta nell’allestimento intermedio “Design Line” (da 29.100 Euro), che aggiunge alla dotazione precedente il tettuccio nero, i vetri posteriori oscurati, il bracciolo scorrevole per la prima fila di sedili, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, quelli per luci e pioggia e le prese da 12V disponibili per i passeggeri posteriori e nel bagagliaio. A seguire troviamo la versione “Elegance“, che per un prezzo di partenza da 29.600 Euro mette a disposizione il climatizzatore automatico bi-zona, gli interni in Marrocana e il pacchetto completo Park&Go, comprendente tutto il necessario per effettuare parcheggi in piena sicurezza.

Il top di gamma, invece, è rappresentato dall’allestimento “Ultimate“, offerto a listino da 34.600 Euro: la dotazione, in questo caso, si completa con cerchi in lega da 18”, sistema Keyless per l’apertura/chiusura delle portiere e per l’accesso al portellone posteriore, parabrezza riscaldabile, sedili anteriori sempre con certificazione AGR regolabili elettricamente (in lunghezza e inclinazione della seduta) e con supporto lombare, sedili posteriori ripiegabili di tipo “one touch”, interni in Alcantara e infotainment con navigatore Navi 5.0 IntelliLink su schermo da 8 pollici comprensivo di servizi Opel Connect. Tra gli ADAS, inoltre, saranno disponibili il monitoraggio degli angoli ciechi, fari anteriori full LED auto-adattivi, Park Assist, sistema Opel Eye e telecamera posteriore con visuale a 360° sull’intera vettura.