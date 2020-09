Opel Zafira-e Life: l’ammiraglia tedesca diventa elettrica

Opel ha annunciato i prezzi della Zafira-e Life disponibile con batterie da 75 o 50 kWh, 136 CV di potenza e una coppia di 260 Nm. Numerosi i sistemi di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza a bordo

Novità in casa Opel: il brand tedesco, infatti, ha annunciato l’apertura degli ordini per la nuova Zafira-e Life, la versione 100% elettrica della dell’ammiraglia Zafira Life. La vettura si presenta sul mercato con un motore in grado di erogare una potenza massima di 136 CV, 260 Nm di coppia e un’autonomia che varia da 230 a 330 km (nel ciclo WLTP) a seconda della potenza della batteria.

Opel Zafira-e Life: le caratteristiche

Opel rinnova la propria offerta puntando forte sulla Zafira-e Life, la versione a zero emissioni dell’ammiraglia di Casa. La vettura è accreditata di una potenza di 136 CV e 260 Nm di coppia massima che cosentino di arrivare a una velocità massima controllata elettronicamente di 130 km/h. I clienti possono scegliere tra due dimensioni di batterie agli ioni di litio all’avanguardia, a seconda delle loro esigenze: con 75 kWh e una autonomia top fino a 330 chilometri (ideale per famiglie numerose in vacanza) o con 50 kWh e una autonomia fino a 230 km, entrambe calcolate nel ciclo WLTP. Le batterie sono composte rispettivamente da 18 e 27 moduli. Inserita sotto il vano di carico dove non compromette la capacità del bagagliaio, la batteria abbassa ulteriormente il baricentro, a tutto vantaggio della agilità in curva e della stabilità al vento, oltre a rendere più piacevole il viaggio. Caricare Opel Zafira-e Life è facile: tramite Wallbox o attraverso una presa domestica. Utilizzando una stazione di ricarica di 100 kW di potenza in corrente continua (CC), sono necessari circa 30 minuti affinché la batteria da 50 kWh raggiunga l’80% dello stato di carica (circa 45 minuti per la batteria da 75 kWh).

La funzione Charge My Car dall’App Free2Move Services consente l’accesso a oltre 195.000 punti di ricarica in tutta Europa, incluso il pagamento. Per rendere ancora più facile ai clienti la scelta del punto di ricarica ottimale, l’App “Free2Move Services” effettua una preselezione in base alla distanza dal punto di ricarica, alla velocità di ricarica e al prezzo di ricarica corrente per le possibili opzioni di ricarica pubblica. Con le funzioni di controllo remoto elettronico OpelConnect, i clienti possono utilizzare il proprio smartphone per controllare lo stato di carica della batteria o programmare i tempi di ricarica e condizionamento dell’aria. Opel Zafira-e Life offre sedili in pelle montati su binari in alluminio di alta qualità che consentono una regolazione completa e semplice per tutte le versioni.

Sono disponibili configurazioni con cinque, sei, sette o otto sedili in pelle. Ribaltare i sedili della terza fila aumenta la capacità di carico di Opel Zafira-e Life “S” fino a 1.500 litri a livello del tetto. La rimozione dei sedili posteriori aumenta la capacità di carico totale fino a 3.397 litri. La nuova monovolume Opel completamente elettrica è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida come l’assistente di corsia e avviso di stanchezza avvisano i conducenti se hanno trascorso troppo tempo al volante e hanno bisogno di una pausa o l’assistenza abbaglianti, che si regola automaticamente su abbagliante o anabbagliante, si accende oltre i 25 km/h. L’ampio schermo touch è dotato di infotainment Multimedia e Multimedia Navi. Entrambi i sistemi dispongono dell’integrazione del telefono tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Opel Zafira-e Life: quanto costa

Opel Zafira-e Life, nella versione M Business 50kWh, è disponibile in Italia al prezzo di listino di 49.910 euro che scende a 31.678 euro grazie all’ecobonus statale e agli incentivi Opel Italia in caso di rottamazione di un veicolo inquinante.