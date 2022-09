Opel Zafira e-Life: il veicolo perfetto per gli amici a quattro zampe

Con un bagagliaio ampio fino a 4.900 Litri con tappetini e protezioni, la Opel Zafira e-Life è la migliore vettura per trasportare i propri cani durante le vacanze

La vettura più indicata per partire in vacanza con i propri cani? Opel non ha dubbi e trova la risposta nella nuova Zafira e-Life: la multispazio elettrica della Casa del Fulmine mette a disposizione tantissimo spazio per tutti gli occupanti, non solo umani ma anche a quattro zampe grazie a un passo di ben 2.760 mm e un bagagliaio che, a sedili abbattuti, arriva alla sorprendente soglia di 4.900 Litri.

E’ proprio il vano di carico il vero protagonista della Zafira e-Life, perchè la disponibilità di specifici accessori per il trasporto degli animali rendono ogni viaggio da affrontare non solo un’avventura… ma anche un piacere! Per l’accesso alla vettura, infatti, i cani possono usufruire della soglia a soli 65 centimetri dal terreno e se non viaggiano nel loro box possono sdraiarsi comodamente sul morbido tappetino sul fondo del bagagliaio stesso, la cui robusta superficie protegge inoltre dallo sporco e dai graffi. Per accomodarsi in cabina, invece, è disponibile una coperta lavabile per i sedili da attaccare ai poggiatesta e dei profumatori, al fine di rendere più gradevole l’ambiente.

Con i cani a bordo, borse e bagagli trovano posto nello spazio rimasto al posteriore oppure sul tettuccio, per il quale Opel ha creato un’ampia gamma di sistemi di trasporto flessibili (tra cui roof-box, portasci e porta-snowboard) a cui si aggiunge la possibilità di trainare un rimorchio (con peso massimo di 1.000 kg) attraverso il gancio traino in dotazione.

La nuova Opel Zafira e-Life è predisposta con una powertrain 100% elettrica da 100 kW e 260 Nm di coppia massima in abbinamento a due tagli di pacchi batterie, da 75 kWh (per 322 km di autonomia) oppure da 50 kWh (per 224 km di autonomia). La loro ricarica è garantita tramite collegamento alla presa domestica, alla wallbox o alle colonnine pubbliche fino a 100 kW in corrente continua, con le quali sono necessari 48 o 32 minuti di connessione per avere l’80% di disponibilità energetica a seconda della capacità dell’accumulatore presente a bordo.