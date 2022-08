Opel Zafira e-Life sarà protagonista al Salone del Camper di Düsseldorf

Il prossimo 26 agosto - 4 settembre prenderà vita il Caravan Salon di Düsseldorf e la Zafira e-Life in versione "camper" sarà una delle attrazioni principali

Grandi novità in arrivo per tutti gli appassionati di camper e viaggi: il prossimo 26 agosto – 4 settembre prenderà infatti il via il Caravan Salon di Düsseldorf, appuntamento immancabile che metterà in mostra gli ultimi modelli destinati a tutti coloro che cercano un mezzo spazioso e versatile per le proprie ferie estive e invernali. Uno tra questi sarà certamente il nuovo Opel Zafira e-Life, multispazio a propulsione elettrica che può essere trasformato in camper grazie al doppio allestimento (Flex e Lite) promosso dall’azienda tedesca Crosscamp.

Entrambi saranno apprezzabili direttamente al Salone del Camper di Düsseldorf come novità esclusive, che includeranno una modifica degli interni in modo da far posto a tutti gli strumenti indispensabili da parte con sè in vacanza. Largo quindi alla cucina portatile, ai vani porta-oggetti e alla zona posteriore che si trasforma in zona letto matrimoniale, eventualmente espandibile anche sul tettuccio con un’apposita tenda pieghevole in tessuto.

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, la nuova Opel Zafira e-Life conserva la stessa capacità di carico del modello endotermico (fino a un massimo di 3.400 Litri con i sedili posteriori abbattuti) grazie allo stoccaggio del pacco batterie da 50 o da 75 kWh sotto il bagagliaio, il quale assicura un’autonomia massima rispettivamente di 220-320 km secondo il ciclo WLTP migliorando, allo stesso tempo, la stabilità del mezzo e l’aderenza con l’asfalto anche in condizioni di guida difficili.