Peugeot 208 e 2008 2026: nuova serie speciale Lumiere, debutto alla Festa del Cinema di Roma

Peugeot 208 e 2008 si arricchiscono con la nuova serie speciale Lumiere, proposta con motorizzazioni elettriche, ibride e a combustione. L’allestimento introduce elementi estetici dedicati e una dotazione più completa rispetto alla versione Allure da cui deriva.

La serie speciale richiama il mondo del cinema e sarà presentata il 13 ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma 2026, prima di essere esposta al pubblico fino al 25 ottobre.

Peugeot 208 e 2008 2026: cosa cambia con la serie speciale Lumiere

La serie speciale Lumiere riprende la base dell’allestimento Allure e aggiunge una serie di elementi specifici per esterni e interni. Tra questi figurano nuove colorazioni, cerchi in lega dedicati, rivestimenti esclusivi e alcune dotazioni derivate dagli allestimenti superiori.

Peugeot 208 Lumiere introduce il Verde Alvao, disponibile insieme a Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla. Peugeot 2008 Lumiere propone invece il Blu Nazare, affiancato da Blu Obsession, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla.

Sulla 208 il colore della carrozzeria è abbinato al tetto nero lucido a contrasto, mentre sulla 2008 lo stesso trattamento interessa anche le barre sul tetto.

Peugeot 208 e 2008 2026: cerchi e dettagli esterni dedicati

Tra gli elementi specifici della serie Lumiere rientrano i cerchi in lega bicolore diamantati con finitura Black Mist. Peugeot 208 adotta i Noma da 16 pollici, mentre Peugeot 2008 utilizza i Karakoy da 17 pollici.

Le modifiche estetiche restano circoscritte a dettagli e finiture, senza interventi sulla configurazione generale dei due modelli.

Peugeot 208 e 2008 2026: gli interni della versione Lumiere

All’interno vengono utilizzati sedili anteriori ripresi dall’allestimento GT con rivestimenti Tremezzo tri-tessuto, cuciture Opalite blu-verdi e logo Peugeot sui poggiatesta.

Le stesse cuciture sono presenti anche sui braccioli dei pannelli porta, mentre sulla plancia compare un inserto nero lucido con una grafica specifica. Completano l’allestimento i battitacco anteriori in alluminio firmati Peugeot.

Su Peugeot 208 Lumiere è previsto inoltre il rivestimento Mistral Black abbinato a un sistema di illuminazione interna a LED, che comprende luce anteriore sul soffitto, luci di lettura posteriori e illuminazione degli specchi di cortesia.

Peugeot 208 e 2008 2026: dotazioni e comfort

La dotazione deriva da quella prevista per l’allestimento Allure e comprende di serie accesso e avviamento senza chiave e una telecamera posteriore ad alta definizione su entrambi i modelli.

Peugeot 2008 Lumiere aggiunge anche un piano del bagagliaio regolabile su due livelli, che permette di modificare la configurazione del vano di carico in base alle necessità.

Peugeot 208 e 2008 2026: presentazione alla Festa del Cinema di Roma

Il nome Lumiere richiama il mondo del cinema, settore nel quale Peugeot ha sviluppato diverse iniziative nel corso del 2026. Dopo la presenza come Sponsor Ufficiale Automotive della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il marchio sarà Auto Ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2026, in programma dal 13 al 25 ottobre.

Peugeot 208 e 2008 Lumiere saranno presentate il 13 ottobre al MAXXI in occasione dell’apertura dell’evento e successivamente esposte al pubblico, fino al 25 ottobre, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Peugeot 208 e 2008 2026: prezzi della serie speciale Lumiere

Le versioni Lumiere sono già disponibili sul mercato italiano. Peugeot 208 Lumiere parte da 24.900 euro, mentre Peugeot 2008 Lumiere parte da 30.800 euro.