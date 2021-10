Porsche 718: la gamma Cayman e Boxster verso l’elettrico entro il 2024

Secondo alcune voci di corridoio interne a Porsche, la gamma 718 Cayman-Boxster abbraccerà presto l'elettrificazione e assomiglierà al prototipo Mission R

Oltre alla storica 911, in fatto di supersportive il marchio Porsche ha molto a cuore la gamma 718, che oggi può contare tra le sue fila sia la Cayman che la versione a cielo aperto Boxster. Vetture che da sempre fanno affidamento a potenti propulsori endotermici… che però molto presto potrebbero convertirsi alla “coppia immediata” delle più recenti tecnologie elettrificate.

Le indiscrezioni a riguardo arrivano da alcune fonti interne alla factory di Zuffenhausen riportate dal magazine americano “Car and Driver“, secondo le quali in Germania ingegneri e tecnici sarebbero al lavoro della prossima Porsche 718 elettrica. I suoi punti di forza? Innanzitutto la powertrain, sia a trazione posteriore che sulle quattro ruote motrici e, quindi, con due motori elettrici ciascuno posizionato su ogni asse dalla potenza complessiva di 450-500 cavalli.

A seguire l’autonomia, che dovrà essere almeno di 400 km: in realtà questo aspetto rappresenta un problema non da poco per Porsche, visto che dovranno essere adottati dai pacchi batterie più leggeri di quelli attuali in modo da contenere il peso complessivo della vettura a poco più di una tonnellata e mezzo. In questo discorso entrerà in gioco anche l’inedita versione compatta della piattaforma PPE, sulla quale prenderà vita un’estetica molto simile a quella che abbiamo visto sul concept Mission R al Salone di Monaco 2021. L’arrivo sul mercato? Non prima del 2024, quindi dopo il debutto della Macan a zero emissioni.