Porsche 718 Spyder RS: presentata la nuova roadster a motore centrale da 500 CV

Porsche ha svelato ufficialmente la nuova Porsche 718 Spyder RS con motore boxer a sei cilindri aspirato da 4 litri da 500 CV, abbinato a un cambio PDK a 7 rapporti.

Porsche ha tolti i veli alla sua ultima creazione: la Porsche 718 Spyder RS. La nuova versione della popolare roadster a motore centrale porta con sé un tocco di adrenalina extra, combinando la potenza di una 911 GT3 con la libertà di un’auto sportiva a cielo aperto.

Per la prima volta, il ruggito del motore aspirato della 911 GT3 risuona sotto il cofano di una roadster, lo stesso propulsore che alimenta anche la potente 911 GT3 Cup da corsa.

Innovativa e suggestiva, la nuova 718 Spyder RS viene fornita con una capote manuale dal peso contenuto che amplifica l’audacia del sound del propulsore boxer. L’effetto viene esaltato da un impianto di scarico sportivo in acciaio inossidabile e dalle distintive prese d’aria collocate dietro i poggiatesta.

Il frontale, quasi identico a quello della Cayman GT4 RS, sfoggia un cofano in CFRP e un’ampia presa d’aria sopra il paraurti, completati da due condotti NACA che ottimizzano il raffreddamento dei freni senza compromettere l’efficienza aerodinamica.

Sotto il cofano c’è un motore boxer da 500 CV e 450 Nm

Il cuore della Spyder RS è un motore boxer a sei cilindri aspirato da 4 litri, capace di erogare 500 CV a 9000 giri/min e una coppia massima di 450 Nm. Accoppiato a un cambio PDK a 7 marce con rapporti corti, questo bolide impiega soli 3,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 10,9 secondi da 0 a 200 km/h, raggiungendo una velocità massima di 308 km/h. Con 80 CV in più e un tempo di accelerazione ridotto rispetto alla 718 Spyder standard, le performance sono state notevolmente migliorate.

La nuova Porsche 718 Spyder RS, grazie al suo peso ridotto di 1410 kg, promette maneggevolezza e agilità, migliorando ulteriormente le prestazioni. Un cambio a doppia frizione, gestibile anche attraverso le palette al volante, assicura cambi di marcia fluidi, mentre la selezione delle marce può avvenire anche tramite un selettore ergonomico sulla console centrale.

Per massimizzare il piacere di guida, il telaio utilizza componenti sia della 718 Cayman GT4 RS che della 718 Spyder mentre il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) e il Porsche Torque Vectoring (PTV) con differenziale meccanico a slittamento limitato garantiscono la massima stabilità alle alte velocità.

L’abitacolo

L’abitacolo della 718 Spyder RS è un connubio di funzionalità ed ergonomia. Un volante sportivo RS rivestito in Race-Tex con marcatura gialla a ore 12 offre un tocco di eleganza e sportività mentre i sedili avvolgenti in CFRP leggero con finitura in tessuto di carbonio e supporto laterale garantiscono il massimo comfort durante la guida. La pelle nera e i dettagli in Race-Tex sul centro dei coprisedili offrono una sensazione di lusso senza pari.

La nuova spider tedesca non è solo una bellezza da ammirare, ma anche un prodigio aerodinamico. Con uno spoiler anteriore al labbro leggermente più corto e uno spoiler posteriore a coda d’anatra, l’auto è stata progettata per mantenere un equilibrio aerodinamico ottimale, garantendo stabilità e controllo anche alle velocità più elevate. Tutti i componenti aerodinamici lavorano in sinergia per offrire un’esperienza di guida straordinaria, indipendentemente dalle condizioni stradali.

La nuova Porsche 718 Spyder RS sarà presentata al pubblico a giugno, in occasione del 75° anniversario di Porsche Sports Cars a Stoccarda-Zuffenhausen. Dopo l’anteprima in patria, la nuova roadster farà la sua comparsa al Goodwood Festival of Speed 2023, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose a livello internazionale.

Questo nuovo modello rappresenta sicuramente un’altra pietra miliare nel percorso di innovazione e prestazioni della casa automobilistica tedesca. Con la sua combinazione di potenza, design e tecnologia, la roadster da 500 CV si pone come un nuovo punto di riferimento nel segmento delle auto sportive a cielo aperto, promettendo di offrire un’esperienza di guida senza pari.