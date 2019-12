Seat Tarraco: nuovo motore 1.5 TSI e cambio automatico DSG a 7 rapporti

Seat Tarraco è dotato del nuovo motore 1.5 TSI a iniezione diretta 4 cilindri, abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico DSG a sette rapporti. Il propulsore eroga una potenza massima di 150 CV e può raggiungere i 100 km/h in soli 9,5 secondi e una velocità massima di 198 km/h. Nel 2020 arriverà il motore ibrido plug-in

Seat amplia ulteriormente la propria gamma con la nuova versione del Tarraco che ora arriva dotato di motorizzazione 1.5 TSI abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Seat Tarraco ha un cuore tutto nuovo

Seat Tarraco è dotato del nuovo motore TSI a iniezione diretta 4 cilindri (con sistema cylinder on demand, per la disattivazione selettiva dei cilindri quando il motore funziona a carico parziale) da 1.5 litri, abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico DSG a sette rapporti. Il propulsore eroga una potenza massima di 150 CV tra 5.000 e 6.000 giri/min e una coppia massima di 250 Nm tra 1.500 e 3.500 giri/min. Tarraco può raggiungere i 100 km/h in soli 9,5 secondi e una velocità massima di 198 km/h a fronte di consumi decisamente contenuti, pari a 7,1-8,0 litri/100 km ed emissioni di CO2 che si attestano a 160-181 g/km nel ciclo WLTP, il family SUV del marchio risulta un’opzione ancora più competitiva, senza che ne sia tuttavia compromessa la dinamicità.

In Italia, la versione con motore 1.5 TSI DSG di Tarraco è disponibile negli allestimenti Style, Business e Xcellence, nelle varianti 5 o 7 posti, e include di serie fari full LED, SEAT Virtual Cockpit, sistema di infotainment con display da 8”, Climatronic 3-zone, sistema E-Call, sistema front assist con rilevamento pedoni e ciclisti e lane assist. Il prezzo parte da 32.800 euro. Sviluppata a Martorell e prodotta a Wolfsburg, SEAT Tarraco ha contribuito alla crescita della presenza del marchio a livello mondiale. E la famiglia continuerà ad allargarsi, perché all’introduzione del motore abbinato al cambio automatico DSG e alla trazione anteriore seguirà l’introduzione dell’allestimento FR a inizio del prossimo anno e, successivamente, il lancio della versione con motore ibrido plug-in nella seconda metà del 2020.