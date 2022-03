Toyota GR Supra GT4 50th Edition: la versione (stradale) da corsa in soli sei esemplari

Il marchio Toyota ha deciso di omaggiare la Supra GT4 che corre in pista con una serie speciale destinata all'utilizzo su strada

Una tra le vetture più interessanti del marchio Toyota è certamente la Supra: rispetto al modello degli anni ’90 – 2000, quest’auto è cambiata molto quando è diventata “GR Supra“, ma resta il fatto che più volte si è confermata all’altezza delle sue avversarie ogni volta che è scesa in pista con la versione specifica di categoria GT4.

Proprio per questo motivo la Casa giapponese ha deciso di omaggiarla con una versione speciale a tiratura limitata in soli sei esemplari, realizzata in collaborazione con la divisione interna Gazoo Racing. Il suo nome è Toyota GR Supra GT4 50th Edition e si caratterizza per un bodywork ancora più “corsaiolo” su specifiche FIA, che presenta lo splitter anteriore e il grande alettone posteriore in fibra di carbonio, le sospensioni sportive, i cerchi in lega dedicati e un impianto frenante con pinze a sei pistoncini all’anteriore e quattro al posteriore.

Le peculiarità estetiche, invece, si limitano al colore rosso della carrozzeria con badge “50th Edition” in rosso-oro sui parafanghi anteriori e sul tettuccio, mentre nell’abitacolo si estendono ai sedili anteriori Competition della Recaro in fibra di carbonio con cinture da corsa a sei punti, roll-bar posteriore, stemma 50th Edition con targhetta identificativa sulla plancia e, a richiesta, telecamera posteriore e sistema di controllo della pressione delle gomme.

Per quanto riguarda il motore, invece, la Supra GT4 50th Edition conferma sostanzialmente il sei cilindri a doppio turbo della versione originale, capace di erogare la bellezza di 430 cavalli e 650 Nm di coppia massima a trazione posteriore, con cambio automatico a sette rapporti e differenziale meccanico a slittamento limitato. Il prezzo? Ognuno dei sei esemplari (due a testa rispettivamente per il mercato americano, europeo e asiatico) avrà un costo di 175.000 Euro.