Valentino Rossi torna a correre: sarà pilota Audi R8 LMS GT3 a Imola!

La nuova avventura agonistica di Valentino Rossi sarà la partecipazione al GT World Challenge con il team Audi WRT

Il momento tanto atteso è arrivato: dopo aver appeso definitivamente il “casco al chiodo” nel Motomondiale, il nostro Valentino Rossi è pronto a tornare in pista e lo farà molto presto, precisamente questo fine settimana presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dall’1 al 3 aprile, infatti, inizierà per lui l’avventura del GT World Challenge Europe, nel quale parteciperà con l’Audi R8 LMS GT3 EVO II del team belga WRT: ovviamente gareggerà con il suo iconico numero 46 e sarà affiancato dai piloti Audi Sport Nico Muller e Frederic Vervisch.

La Casa dei Quattro Anelli, ovviamente, sarà rappresentata anche da altri reparti corsi, che correranno in tutte e tre le categorie previste dal Campionato: GT3 Fanatec GT World Challenge powered by AWS, GT2 European Series e GT4 European Series, inserite all’interno della piattaforma europea GT gestita dal promoter SRO (Stephane Ratel Organization). Oltre a Imola, i round previsti da questa edizione saranno in formula Endurance e in formula Sprint Cup, con classifiche e ranking dedicati.

“Siamo orgogliosi che i nostri team clienti puntino a confermarsi in tutte e tre le categorie del GTWCE: in questo contesto, Audi sarà ancora protagonista assoluta – ha affermato Chris Reinke, responsabile Customer Racing Audi Sport – Siamo anche lieti che il nove volte Campione del Mondo di motociclismo, Valentino Rossi, abbia scelto di correre nel GT World Challenge Europe con l’R8 LMS GT3 EVO II nel team WRT: gli auguriamo il meglio per il suo proseguo agonistico“.