Ford E-Transit diventa uno scuolabus 100% elettrico

Quale mezzo migliore per la prossima generazione di scuolabus 100% elettrici… se non il Ford E-Transit? La Casa dell’Ovale Blu ha già messo le mani avanti in questa direzione portando un primo prototipo di autobus con il quale accompagnare gli studenti a scuola alla mostra Work Truck Week 2023 di Indianapolis. Ad annunciarlo è stata Wanda Young, già Ford Pro Global Chief Marketing & Experience Officer, sull’account ufficiale di Twitter.

Purtroppo al momento il marchio americano non ha annunciato alcuna informazione riguardante l’E-Transit in versione scuolabus, tantomeno il suo prezzo. Tenete in considerazione, tuttavia, in California le scuole possono ottenere un’agevolazione fino a 375.000 dollari per la sostituzione dei loro mezzi con veicolo più efficienti a trazione elettrica, a cui si aggiungono altri 20.000 dollari di bonus per l’installazione dell’infrastruttura di ricarica. Niente male, vero?

🛑 please come to a full stop!

Excited to share #ETransit is the first van from a full line automaker to offer a Type A #schoolbus package on an electric powertrain. Talk about versatility!

Stop by the Ford Pro booth @ NTEA #WorkTruckWeek to see it and our software + charging. pic.twitter.com/09XbvrPEgt

— Wanda Young (@WandaY_FordPro) March 9, 2023