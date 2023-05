Volkswagen ID. Buzz: la versione a passo lungo debutterà il 2 giugno

Il nuovo Volkswagen ID. Buzz a passo lungo verrà presentato ufficialmente il 2 giugno in occasione del primo International Volkswagen Bus Day. L'evento si terrà ad Huntington Beach, in California.

Il 2 giugno, Volkswagen terrà il primo International Volkswagen Bus Day. L’evento inaugurale, dedicato al celebre Type 2 (Volkswagen Bus), si svolgerà ad Huntington Beach, in California.

L’occasione rappresenta non solo una celebrazione del passato, ma anche uno sguardo verso il futuro. Tra gli highlights dell’evento, infatti, sarà svelata la versione a tre file del Volkswagen ID. Buzz, l’ultimo modello 100% elettrico della casa automobilistica tedesca.

Non mancheranno attrazioni per tutti i gusti durante questa giornata di celebrazione. Oltre alla presentazione del nuovo ID. Buzz a passo lungo, l’evento includerà vetrine di nuovi prodotti, intrattenimento dal vivo e programmazione in streaming.

Le vendite in Nord America inizieranno l’anno prossimo

L’ID. Buzz rappresenta l’ultima aggiunta alla crescente flotta di veicoli completamente elettrici di Volkswagen of America. Questo innovativo minivan a zero emissioni, già disponibile in Europa nelle versioni a due file e Cargo, sta per fare il suo debutto nella variante a tre file nel mercato nordamericano, con le vendite previste a partire dal 2024.

Caratterizzato da sbalzi corti e interni spaziosi, il Volkswagen ID. Buzz avvolge i passeggeri in un abitacolo high-tech, combinando il fascino nostalgico di una palette colori che omaggia il passato con la promessa di un futuro sostenibile, grazie alla sua propulsione 100% elettrica.

Molti di voi a questo punto potrebbero chiedersi: quando arriverà l’ID. Buzz a tre file in Europa? Al momento, non abbiamo una data definita per il lancio europeo di questa variante.