Le auto nuove vendute nell’Unione europea devono essere dotate di una serie di sistemi di sicurezza obbligatori, introdotti progressivamente per ridurre il rischio di incidenti stradali. Dalla frenata automatica d’emergenza al monitoraggio dell’attenzione del conducente, le disposizioni europee stabiliscono quali tecnologie devono essere presenti sui veicoli di nuova immatricolazione.

Il riferimento normativo è il Regolamento UE 2019/2144, noto come General Safety Regulation 2 (GSR2), che prevede scadenze progressive dal 2024. Dopo le novità entrate in vigore nel luglio 2026, dal 1° gennaio 2027 sarà previsto un ulteriore obbligo relativo al sistema di chiamata d’emergenza eCall di nuova generazione.

Auto nuove: quali sistemi di sicurezza sono già obbligatori

Dal 7 luglio 2024, le auto nuove immatricolate nell’Unione europea devono essere equipaggiate con una serie di dispositivi di sicurezza previsti dal regolamento GSR2. Si tratta di tecnologie che intervengono in diverse situazioni di guida, dalla prevenzione delle collisioni al monitoraggio del conducente.

Tra i principali sistemi obbligatori figura l’Intelligent Speed Assistance (ISA), che riconosce i limiti di velocità attraverso la segnaletica stradale e le informazioni cartografiche. Quando il conducente supera il limite previsto, il dispositivo può intervenire con avvisi visivi, acustici o vibrazioni. Il sistema può essere disattivato, ma deve ripristinarsi a ogni nuova accensione del veicolo secondo le modalità previste dalla normativa.

Un altro dispositivo è la frenata automatica d’emergenza (AEB), che monitora la strada davanti al veicolo e può attivare autonomamente i freni quando rileva un rischio di collisione. In determinate condizioni, il sistema avvisa inizialmente il conducente e interviene se non viene effettuata una manovra adeguata.

Tra le dotazioni previste rientrano anche l’assistente al mantenimento della corsia, che rileva eventuali deviazioni involontarie dalla traiettoria e può intervenire sullo sterzo, e il sistema di rilevamento della stanchezza, che analizza alcuni parametri di guida per individuare possibili cali di attenzione e avvisare il conducente.

Scatola nera e altri dispositivi obbligatori

Tra i sistemi previsti dal regolamento europeo figura anche l’Event Data Recorder (EDR), comunemente chiamato scatola nera. Il dispositivo registra alcuni parametri tecnici relativi ai momenti immediatamente precedenti, contemporanei e successivi a un incidente, tra cui velocità, frenata e attivazione dei sistemi di sicurezza. Non è progettato per monitorare gli spostamenti del conducente e l’accesso ai dati è regolamentato.

Le auto nuove devono inoltre essere dotate di un sistema di rilevamento degli ostacoli in retromarcia, che può utilizzare sensori di parcheggio o telecamere. È previsto anche il segnale di frenata d’emergenza, che avvisa gli altri automobilisti in caso di decelerazione particolarmente intensa, per esempio attraverso il lampeggiamento delle luci di stop.

Un’altra dotazione è il sistema TPMS, che controlla la pressione degli pneumatici e segnala eventuali anomalie. Una pressione non corretta può infatti influire sulla stabilità del veicolo, sugli spazi di frenata e sui consumi di carburante.

La normativa richiede inoltre la predisposizione per l’installazione dell’alcolock, un dispositivo che può impedire l’avviamento del motore quando rileva un tasso alcolemico superiore alla soglia prevista. L’obbligo riguarda l’interfaccia tecnica necessaria al collegamento, non l’installazione dell’etilometro su tutte le auto. Completano il quadro il sistema di chiamata d’emergenza eCall e specifici requisiti di sicurezza informatica.

Cosa è cambiato dal 7 luglio 2026

Il 7 luglio 2026 è entrata in vigore un’ulteriore fase di applicazione delle disposizioni europee sulla sicurezza dei veicoli, con nuovi requisiti per le auto e i veicoli commerciali leggeri interessati dalla normativa.

Una delle principali modifiche riguarda la frenata automatica d’emergenza, per la quale sono diventati applicabili requisiti che comprendono anche il riconoscimento di pedoni e ciclisti. L’obiettivo è limitare il rischio di collisioni con gli utenti della strada maggiormente esposti alle conseguenze degli incidenti.

Sono stati introdotti anche ulteriori obblighi relativi al rilevamento della distrazione del conducente, attraverso sistemi in grado di monitorare determinati comportamenti e segnalare eventuali cali di attenzione.

Le disposizioni comprendono inoltre requisiti relativi alla visibilità diretta, ai vetri e alla protezione degli utenti vulnerabili della strada. Queste modifiche sono già applicabili ai veicoli interessati e rappresentano una fase distinta rispetto alle novità previste per il 2027.

Arriva il sistema eCall di nuova generazione

Dal 1° gennaio 2027, le nuove auto e i veicoli commerciali leggeri interessati dalla normativa europea dovranno essere dotati del sistema eCall di nuova generazione, progettato per utilizzare le reti di comunicazione mobile più recenti.

Il sistema eCall è già obbligatorio sui nuovi tipi di veicoli interessati dal 2018 e permette di contattare automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente grave, trasmettendo le informazioni necessarie per facilitare l’intervento dei soccorsi.

La nuova versione introduce la compatibilità con le reti 4G e 5G, superando i limiti tecnologici dei precedenti sistemi basati sulle reti 2G e 3G, progressivamente dismesse in diversi Paesi europei.

L’introduzione dell’obbligo segue due scadenze: dal 1° gennaio 2026 il requisito si applica ai nuovi tipi di veicoli sottoposti a omologazione, mentre dal 1° gennaio 2027 viene esteso ai veicoli nuovi di prima immatricolazione appartenenti alle categorie interessate.

Gli obblighi valgono anche per le vetture già in circolazione?

Le disposizioni del regolamento GSR2 riguardano principalmente l’omologazione e l’immatricolazione dei veicoli nuovi. Di conseguenza, le auto già in circolazione non devono essere aggiornate con tutti i dispositivi di sicurezza introdotti dalle normative più recenti.

Chi possiede un veicolo immatricolato prima dell’entrata in vigore dei nuovi requisiti non è quindi obbligato a installare retroattivamente sistemi come la scatola nera, l’assistente intelligente di velocità o la frenata automatica d’emergenza.

Le nuove disposizioni incidono invece sulle dotazioni che i costruttori devono prevedere per commercializzare i veicoli nell’Unione europea.

Per chi intende acquistare un’auto nuova, è quindi importante distinguere i sistemi di sicurezza obbligatori dagli optional. Non tutte le tecnologie di assistenza alla guida sono infatti richieste dalla normativa: alcune funzionalità più evolute possono essere offerte dai costruttori come equipaggiamenti aggiuntivi, disponibili di serie su determinati allestimenti oppure a pagamento.